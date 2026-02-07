Este sábado continua la inestabilidad, con precipitaciones y viento en casi toda España

Madrid, 7 feb (EFE).- El sábado continuará el tiempo adverso en prácticamente toda España gracias a la entrada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, que dejará más lluvias y nevadas, sobre todo en el oeste y suroeste peninsular, zonas ya muy empapadas, con riesgo de derrumbes y desbordamientos, carreteras cortadas y daños en viviendas, vías y el campo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Verificación de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta y sus consecuencias, en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid.

En la reunión ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marta, la sexta borrasca que azota a España desde diciembre pasado, llega este sábado tras el paso de Leonardo que dejó abundantes precipitaciones en Andalucía y Extremadura, donde extensas áreas se encuentran inundadas y donde la Aemet prevé nuevamente abundantes precipitaciones a lo largo de la jornada.

Las autoridades vigilan la situación de los ríos ante el riesgo de desbordamientos, sobre todo en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Jarama, Tajo o Duero.

En su última actualización de la información sobre fenómenos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos naranja o amarillo en diez comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta por precipitaciones, nevadas y rachas de viento fuerte.

Andalucía está en aviso naranja (riesgo importante) por lluvias acompañadas de tormentas, rachas de viento fuerte y oleaje, con acumulados que pueden alcanzar este sábado en algunas zonas hasta 80 litros y 140 litros en todo el episodio. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas en algunas áreas de Huelva, Cádiz y Sevilla.

Además, está activado el aviso por oleaje en los litorales de Almería, Málaga, Granada y Huelva, con olas entre 3 y cinco metros y viento de 50 a 60 km/h.

Además, en aviso naranja por nevadas y lluvias se encuentra Castilla y León, mientras en amarillo lo están Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid. El oleaje afectará a Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Este sábado habrá se registrarán precipitaciones fuertes y persistentes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y se podrán dar también en Galicia, con los mayores acumulados en sierras de Andalucía. Se podrán registrar tormentas y granizo ocasional en el oeste de la comunidad andaluza.

La precipitaciones serán generalizadas e irán avanzando de oeste a este, aunque serán menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular donde al principio se darán algunos claros.

La Aemet prevé nevadas, con acumulados significativos, en las montañas del centro y mitad norte a una cota de 800/1.100 metros, nieve que afectará a zonas aledañas de ambas mesetas, sin descartar interiores de Galicia. Con menor intensidad también nevará en el sureste con una cota en torno a 1.100/1.300 metros que irá subiendo por encima de 1.600 metros.

Se registrarán bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península y heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, mientras en los Pirineos serán moderadas.

En Canarias, hoy habrá tiempo estable, con intervalos de nubes altas, aumentos en las temperaturas máximas en el norte de las islas, y viento flojo.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular. En el resto lo hará de forma ligera. Únicamente se esperan algunos aumentos para las máximas en Galicia.

Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares rolando a este y norte en el cuadrante noroeste.

Se alcanzarán intensidades fuertes, con rachas muy fuertes, en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular y en Baleares, también probables en zonas de Galicia y montañas del centro y norte.

Desde la Aemet y el presidente Pedro Sánchez han pedido precaución y consultar la información actualizada de la Agencia y de Protección Civil. EFE

(foto) (vídeo)