España recupera el trono europeo al vencer a Portugal en la final (3-5)

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala se proclamó campeona de Europa por octava vez en su historia después de superar a Portugal por 3-5 en la final disputada en el Arena Stožice de Liubliana (Eslovenia)
El jiennense Antonio Pérez, con tres goles y una asistencia, fue la estrella del partido, y los otros dos goles fueron anotado por José Raya y Adolfo. EFE
