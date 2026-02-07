España gana al descanso a Portugal por 2-3 en la final del Europeo

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala se impone por 2-3 a Portugal al descanso de la final de la Eurocopa con los dos goles de Antonio Pérez y José Raya, mientras que Alfonso y Rubén Gois anotaron los de los lusos, que llegaron ir 0-2 por detrás en el marcador. EFE

