España agranda su leyenda y amplía su dominio con su octavo título

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- España amplió su dominio en el palmarés continental al proclamarse campeona de Europa diez años después de su último título, confirmando su condición de gran referencia histórica del fútbol sala europeo. La victoria ante Portugal en Liubliana por 3-5 no solo supone la recuperación del trono perdido, sino que consolidó aún más una hegemonía construida durante décadas al más alto nivel.

Con este nuevo campeonato, España suma ya ocho Eurocopas (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016 y 2026), una cifra inalcanzable para el resto de selecciones del continente. Italia y Portugal, sus principales perseguidores históricos, cuentan con dos títulos cada una, mientras que Rusia completa el palmarés con un campeonato.

Más allá de los triunfos, la regularidad ha sido una de las señas de identidad de la selección española. A lo largo de su historia, España ha alcanzado también la final en cuatro ocasiones sin lograr el título: 1999, 2003, 2014 y 2018. Presencias que refuerzan la idea de una selección acostumbrada a competir siempre por lo máximo y a mantenerse en la élite independientemente de generaciones o ciclos.

La Eurocopa conquistada en 2026 tiene además un valor simbólico especial. Diez años después del último título y ocho desde la final perdida ante Portugal en el mismo escenario, España volvió a lo más alto demostrando que su modelo sigue vigente. Bajo la dirección de Jesús Velasco, la selección combinó talento, madurez competitiva y una mentalidad ganadora.

Con este nuevo éxito, España no solo recupera la corona, sino que reafirma su posición como la selección más laureada y constante de la historia de la Eurocopa de fútbol sala.

Palmares de la Eurocopa de Fútbol Sala:

España: 8 títulos (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016 y 2026).

Italia: 2 títulos (2003 y 2014).

Portugal: 2 títulos (2018 y 2022).

Rusia: 1 título (1999). EFE

EFE

