El temporal genera 350 incidencias en carreteras andaluzas y 500 millones en daños

Granada, 7 feb (EFE).- La Junta ha atendido 350 incidencias graves causadas por el temporal en las carreteras autonómicas que han provocado daños en la red viaria valorados en unos 500 millones, por lo que el Gobierno andaluz pedirá la implicación de todas las administraciones.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha ofrecido estos datos durante una visita a Benalúa de las Villas (Granada), uno de los municipios en los que se han registrado dificultades para circular por el impacto de la borrasca en las infraestructuras.

La Junta ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, un impacto "sin precedentes" en estas infraestructuras.

Días ha adelantado que los daños van a requerir de la colaboración y la implicación de todas las administraciones para reconstruir todos los viales afectados y ha detallado que el Gobierno andaluz estima que reparar los daños costará unos 500 millones.

Ante esta situación, ha reiterado el compromiso firme del Gobierno autonómico, que realizará un "importante esfuerzo económico" para recuperar por completo las infraestructuras dañadas.

Díaz también ha subrayado la necesidad de contar con la implicación del Estado, a través del Fondo de Compensación, así como de la Unión Europea, dada la magnitud de los daños.

A primera hora del sábado, todavía permanecían cerradas totalmente al tráfico 42 carreteras en Andalucía, mientras que otras 68 vías sufrían cortes parciales con estrechamiento de carriles o afección en vías de servicio o ramales de entrada o salida.

Desde el inicio de este episodio meteorológico adverso, los equipos de conservación de la Junta han trabajado de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de los usuarios, atender las emergencias y restablecer la circulación allí donde ha sido posible.

Más de 500 operarios, ha recordado la consejera, participan en estas labores en toda Andalucía, actuando con especial intensidad en los puntos más afectados.

Díaz ha hecho estas declaraciones durante su visita a Benalúa de las Villas, uno de los municipios afectados por el paso de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada, junto a la alcaldesa del municipio, María Angustias Cámara, y el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, entre otros.

El desbordamiento del río de las Juntas, ocasionado por la crecida del caudal unido a la obstrucción de árboles y ramas que cayeron al cauce, anegó el pasado miércoles varias calles del municipio y obligó al corte de tráfico de la carretera de acceso a la localidad a la carretera A-403, que es su principal vía de salida a la autovía A-44.

Rocío Díaz ha valorado la templanza de los vecinos y el esfuerzo del personal de Conservación de la Junta, que trabajó sin descanso para reabrir este viernes la carretera y evitar que los vecinos siguieran incomunicados. EFE

