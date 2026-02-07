Espana agencias

El temporal genera 350 incidencias en carreteras andaluzas y 500 millones en daños

Guardar

Granada, 7 feb (EFE).- La Junta ha atendido 350 incidencias graves causadas por el temporal en las carreteras autonómicas que han provocado daños en la red viaria valorados en unos 500 millones, por lo que el Gobierno andaluz pedirá la implicación de todas las administraciones.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha ofrecido estos datos durante una visita a Benalúa de las Villas (Granada), uno de los municipios en los que se han registrado dificultades para circular por el impacto de la borrasca en las infraestructuras.

La Junta ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, un impacto "sin precedentes" en estas infraestructuras.

Días ha adelantado que los daños van a requerir de la colaboración y la implicación de todas las administraciones para reconstruir todos los viales afectados y ha detallado que el Gobierno andaluz estima que reparar los daños costará unos 500 millones.

Ante esta situación, ha reiterado el compromiso firme del Gobierno autonómico, que realizará un "importante esfuerzo económico" para recuperar por completo las infraestructuras dañadas.

Díaz también ha subrayado la necesidad de contar con la implicación del Estado, a través del Fondo de Compensación, así como de la Unión Europea, dada la magnitud de los daños.

A primera hora del sábado, todavía permanecían cerradas totalmente al tráfico 42 carreteras en Andalucía, mientras que otras 68 vías sufrían cortes parciales con estrechamiento de carriles o afección en vías de servicio o ramales de entrada o salida.

Desde el inicio de este episodio meteorológico adverso, los equipos de conservación de la Junta han trabajado de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de los usuarios, atender las emergencias y restablecer la circulación allí donde ha sido posible.

Más de 500 operarios, ha recordado la consejera, participan en estas labores en toda Andalucía, actuando con especial intensidad en los puntos más afectados.

Díaz ha hecho estas declaraciones durante su visita a Benalúa de las Villas, uno de los municipios afectados por el paso de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada, junto a la alcaldesa del municipio, María Angustias Cámara, y el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, entre otros.

El desbordamiento del río de las Juntas, ocasionado por la crecida del caudal unido a la obstrucción de árboles y ramas que cayeron al cauce, anegó el pasado miércoles varias calles del municipio y obligó al corte de tráfico de la carretera de acceso a la localidad a la carretera A-403, que es su principal vía de salida a la autovía A-44.

Rocío Díaz ha valorado la templanza de los vecinos y el esfuerzo del personal de Conservación de la Junta, que trabajó sin descanso para reabrir este viernes la carretera y evitar que los vecinos siguieran incomunicados. EFE

mro/vg/ess

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bomberos de Badajoz rescatan a una familia de Novelda aislada en su casa por el agua

Infobae

Azcón se encomienda a la Virgen del Pilar y Alegría dedica tiempo a la familia y a lectura

Infobae

Morant insta a Feijóo a aclarar su modelo de financiación para la Comunitat Valenciana

Infobae

Maíllo (IU) pide "prudencia" ante las borrascas en Andalucía y "combatir las tesis del negacionismo climático"

Maíllo (IU) pide "prudencia" ante

Restablecida la circulación en el tramo entre La Bazagona y Monfragüe (Cáceres)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un AVE entre A Coruña

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

ECONOMÍA

Una mujer que lleva 16

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey