El temporal deja nuevos cortes de carreteras en Granada, donde hay ya 388 desalojados

Granada, 7 feb (EFE).- El temporal ha incrementado este sábado a 28 el número de carreteras cerradas al tráfico o con afecciones de consideración en la provincia de Granada, que aumenta también hasta los 388 la cifra de desalojados por desprendimientos y otros daños en viviendas.

Según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Granada y del servicio de emergencias 112 de Andalucía, las lluvias de este sábado, con avisos naranja y amarillo por viento y lluvias intensas en la provincia, han provocado nuevos cortes en carreteras.

A las 26 vías con afecciones por inundaciones, deslizamientos de laderas o daños en la calzada se ha sumado este sábado el corte de la GR-3407 que une Montefrío con Íllora por un deslizamiento, y otros en las carreteras de Fonelas, Gójar y Benalúa de las Villas.

Además, los servicios de emergencias de la Diputación han tenido que actuar por daños en Alhama de Granada, donde un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre una gasolinera sin dejar heridos.

La cifra de personas desalojadas se ha incrementado también hasta las 388, al tener que evacuar a una treintena de vecinos de la urbanización Aguas Blancas, en Dúdar, y a otras doce de cinco casas de Montefrío.

También otras tres personas han abandonado una vivienda de Zagra sobre la que ha caído una piedra de grandes dimensiones, por lo que el Ayuntamiento ha pedido extremar la precaución en el entorno del Castillo por la inestabilidad de las piedras de su muralla.

Las mismas fuentes han precisado que de momento no se han previsto nuevos desalojos, que podrían producirse en casos puntuales por desprendimientos o anegaciones, y ya sin afectar a un municipio entero como pasó con Dúdar.

Por otro lado, vecinos de Bayacas, anejo de Órgiva (Granada) ubicado al otro lado del Río Chico, han recalcado que siguen incomunicados por la falta de acceso por carretera, y que además están sin suministro de agua potable desde el miércoles. EFE

