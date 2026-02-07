El temporal de lluvia mantiene cerradas 179 carreteras, 150 de ellas en Andalucía

Madrid, 7 feb (EFE).- El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene 179 carreteras cerradas al tráfico por inundaciones y desprendimientos, 150 de ellas en Andalucía, según ha informado a las 20.00 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cádiz es la provincia más afectada, con el corte, en la red principal, de la A-48 en Vejer de la Frontera en sentido a Tarifa. En Jaén, también en la red principal, está cortada la A-44, en Campillo de Arenas en dirección a Granada.

Por nieve hay otras 39 carreteras afectadas, una de la red principal, que impide el paso a camiones o articulados en Zamora, en la A-52 (Padornelo hasta Orense en A Canda).

La DGT recomienda mucha precaución por los avisos por lluvia y nieve, con especial prudencia en Extremadura y Andalucía por lluvia, donde se pide que se eviten desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables.

En Castilla y León y en la Comunidad de Madrid es imprescindible por nieve llevar cadenas o neumáticos de invierno si se va a transitar por esa zona. EFE