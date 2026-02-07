El Sevilla solicita ante LaLiga el aplazamiento del partido con el Girona por el temporal

Sevilla, 7 feb (EFE).- El Sevilla FC ha trasladado oficialmente a LaLiga y a la Subdelegación del Gobierno su petición de aplazar el partido que debe disputar este sábado ante el Girona, fijado para las 18.30 horas (CET) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, debido a la alerta naranja decretada en la provincia por el temporal que afecta a gran parte de Andalucía. EFE
lhg/cc/jpd
