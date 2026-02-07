Espana agencias

El Sevilla solicita a LaLiga el aplazamiento del partido ante Girona por 'alerta naranja'

Sevilla, 7 feb (EFE).- El Sevilla FC ha trasladado oficialmente a LaLiga y a la Subdelegación del Gobierno su petición de aplazar el partido que debe disputar este sábado ante el Girona, fijado para las 18.30 horas (CET) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, debido a la alerta naranja decretada en la provincia por el temporal que afecta a gran parte de Andalucía.

El Sevilla basa su solicitud en que no es aconsejable la celebración del encuentro ante las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Marta, especialmente por los desplazamientos que deben realizar numerosos aficionados desde distintos puntos de la provincia y de fuera de ella, indicaron a EFE fuentes del club.

La entidad hispalense entiende que no es necesario asumir riesgos en un contexto de lluvias intensas y persistentes, aunque las fuentes han precisado que el club carece de capacidad decisoria en este tipo de situaciones y que su papel se limita a trasladar su postura, como así ha hecho, a los organismos competentes.

LaLiga, por su parte, ha comunicado su negativa inicial a aplazar el partido y se remite al protocolo vigente, que únicamente establece la suspensión automática de los encuentros en caso de alerta roja, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.

En este escenario, fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla han indicado que han enviado un escrito a LaLiga y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en esta provincia, en el que insta a este último organismo, "como administración directora de la emergencia, a solicitar la suspensión del partido" Sevilla-Girona, "dándole traslado de dicha petición a la Liga de Fútbol".

"Como continuación al informe trasladado por el Cuerpo Nacional de Policía a la Liga de Futbol, así como teniendo en cuenta los niveles de aviso de riesgos meteorológicos, se solicita que como dirección de la emergencia decretada por la Junta de Andalucía, actualmente en el nivel 2 debido al riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas, se activen las medidas pertinentes a fin de que, con motivo del partido Sevilla-Girona, se inste a la Liga para que no se celebre el mismo", precisa en su escrito la Subdelegación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en todas las provincias andaluzas, con nivel naranja en Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería y Granada, lo que ha incrementado la preocupación ante posibles complicaciones en accesos y desplazamientos durante la jornada. EFE

