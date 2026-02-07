Espana agencias

El Sevilla-Girona se jugará este domingo a las 16.15 tras su aplazamiento por el temporal

Sevilla, 7 feb (EFE).- El partido Sevilla-Girona, que debía disputarse este sábado a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y aplazado por el 'aviso naranja' por lluvias y fuertes vientos que afecta a varias provincias andaluzas, se jugará finalmente el domingo a las 16.15 horas, según ha comunicado LaLiga al club hispalense.

Esta decisión se ha adoptado "de común acuerdo" entre ambos clubes, después de que la Junta de Andalucía anunciara en un comunicado en la tarde de este sábado el aplazamiento de este partido por el temporal que azota a la provincia de Sevilla y a otras andaluzas desde hace varios días, y los posibles efectos de la nueva borrasca Marta.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender" el encuentro "por motivos de seguridad y protección civil", indicó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz.

LaLiga explicó en un comunicado que el aplazamiento se ha acordado "tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucía por motivos de seguridad y Protección Civil" de que no debía disputarse en este día el encuentro, correspondiente a la jornada vigésima tercera de LaLiga EA Sports, al igual que ha ocurrido con el Cádiz-Almería, de Segunda.

Antes de la decisión adoptada, el Sevilla FC trasladó oficialmente a LaLiga y a la Subdelegación del Gobierno central en esta provincia su petición de aplazar el partido, al considerar que no era aconsejable su disputa por las condiciones meteorológicas adversas, en especial por los desplazamientos que debían realizar numerosos aficionados.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla se sumaron a esta solicitud. El primero de estos organismos precisó que, además de enviar una comunicación a LaLiga, había instado por escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, "como administración directora de la emergencia, a solicitar la suspensión del partido" a la patronal de clubes.

"Como continuación al informe trasladado por el Cuerpo Nacional de Policía a la Liga de Futbol, así como teniendo en cuenta los niveles de aviso de riesgos meteorológicos, se solicita que como dirección de la emergencia decretada por la Junta de Andalucía, actualmente en el nivel 2 debido al riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas, se activen las medidas pertinentes a fin de que, con motivo del partido Sevilla-Girona, se inste a la Liga para que no se celebre el mismo", indicó en su escrito la Subdelegación.

En el caso del Ayuntamiento hispalense, envió un escrito a la Subdelegación en la que estimó "necesario" el aplazamiento de este partido, "ordenándose, por tanto, su suspensión", debido a "los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos" por la Aemet "y ante la incidencias que se están produciendo en la vía pública" de la capital andaluza.

Por este motivo, recordó el consistorio, este pasado viernes se elevó su "Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1", y por este motivo, "y en prevención de posibles incidentes, este Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios".

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en todas las provincias andaluzas, con nivel naranja en Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería y Granada, lo que ha incrementado la preocupación ante posibles complicaciones en accesos y desplazamientos durante la jornada. EFE

EFE

