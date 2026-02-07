Espana agencias

El Oviedo llegó a Asturias tras suspensión de partido ante el Rayo y viaje de casi 6 horas

Oviedo, 7 feb (EFE).- El Real Oviedo ha llegado a la capital del Principado, después del aplazamiento de su partido ante el Rayo Vallecano, tras un viaje en autobús de casi seis horas condicionado por el temporal y la nieve caída en la autopista AP-66.

La expedición azul salió de Madrid sobre las 11:00 horas, una hora después de que LaLiga anunciase de forma oficial que el Rayo Vallecano-Real Oviedo no se iba a jugar debido al mal estado del césped de Vallecas, y pasadas las 16:30 llegaron al Carlos Tartiere.

El Real Oviedo ha mostrado su malestar tras el aplazamiento del partido y, después de tildar la situación de "vergonzosa", ha anunciado que ejercitará "cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes".

"Entendemos que hay unas reglas del juego y se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas", aseguró el director deportivo del Real Oviedo, Roberto Suárez, en unas declaraciones compartidas por el club.

El conjunto que dirige el uruguayo Guillermo Almada descansará este domingo y el lunes regresará a los entrenamientos en el Carlos Tartiere para empezar a preparar el partido que disputará el próximo domingo (14:00 horas) ante el Athletic en el estadio carbayón.

Los azules, colistas de Primera División con 16 puntos, podrían acabar la jornada a más de siete puntos de los puestos de permanencia, siendo todavía una incógnita si el partido ante el Rayo se jugará próximamente o, como todo hace indicar, los azules lucharán ante los estamentos correspondientes para que se les dé el partido por ganado. EFE

EFE

