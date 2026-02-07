El juvenil Rodrigo Marina por Chimy Ávila, única novedad en la lista de Pellegrini

Sevilla, 7 feb (EFE).- El delantero juvenil Rodrigo Marina, de 19 años y que juega en el filial bético, es la única novedad en la convocatoria de veintidós futbolistas facilitada por el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido del domingo en el estadio del Atlético de Madrid, en la que sustituye al argentino Chimy Ávila.

El atacante argentino, con unas molestias musculares de última hora, es la única baja con respecto a los jugadores que fueron citados para el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey del pasado jueves ante el mismo rival, en el que el Atlético goleó a los verdiblancos por 0-5 en La Cartuja.

Se mantienen en la lista Álvaro Fidalgo, centrocampista español nacionalizado mexicano que debutó el jueves, y regresa para LaLiga el central Natan de Souza, una vez cumplida su sanción ante el Valencia tras ver la quinta amarilla en la jornada anterior en el campo del Alavés. El brasileño ya jugó en Copa al sustituir en el descanso a Marc Bartra.

Continúan lesionados, además de Chimy Ávila, el lateral Héctor Bellerín; los centrocampistas Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Sofyan Amrabat; y el delantero colombiano Cucho Hernández.

La convocatoria la forman los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Abde y Riquelme; los delanteros Pablo García, Bakambu y Rodrigo Marina. EFE