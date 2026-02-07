Espana agencias

El juvenil Rodrigo Marina por Chimy Ávila, única novedad en la lista de Pellegrini

Guardar

Sevilla, 7 feb (EFE).- El delantero juvenil Rodrigo Marina, de 19 años y que juega en el filial bético, es la única novedad en la convocatoria de veintidós futbolistas facilitada por el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido del domingo en el estadio del Atlético de Madrid, en la que sustituye al argentino Chimy Ávila.

El atacante argentino, con unas molestias musculares de última hora, es la única baja con respecto a los jugadores que fueron citados para el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey del pasado jueves ante el mismo rival, en el que el Atlético goleó a los verdiblancos por 0-5 en La Cartuja.

Se mantienen en la lista Álvaro Fidalgo, centrocampista español nacionalizado mexicano que debutó el jueves, y regresa para LaLiga el central Natan de Souza, una vez cumplida su sanción ante el Valencia tras ver la quinta amarilla en la jornada anterior en el campo del Alavés. El brasileño ya jugó en Copa al sustituir en el descanso a Marc Bartra.

Continúan lesionados, además de Chimy Ávila, el lateral Héctor Bellerín; los centrocampistas Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Sofyan Amrabat; y el delantero colombiano Cucho Hernández.

La convocatoria la forman los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Abde y Riquelme; los delanteros Pablo García, Bakambu y Rodrigo Marina. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae

Corbalán: “Supimos mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba”

Infobae

Žan Tabak: “En el último cuarto se vio la diferencia física con Unicaja”

Infobae

3-5. España reconquista Europa diez años después con un Antonio Pérez letal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros