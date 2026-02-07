Espana agencias

El Guadalquivir alcanza en Lora del Río (Sevilla) una cota de agua "sin precedentes"

Guardar

Lora del Río (Sevilla), 7 feb (EFE).- El río Guadalquivir ha alcanzado un nivel de agua "sin precedentes" a su paso por Lora del Río (Sevilla), según ha informado este sábado en conferencia de prensa el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado.

El regidor ha explicado que el río ha llegado a una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a 3.200 metros cúbicos por segundo.

Ha señalado que gracias, tanto al muro de defensa como al tanque de tormentas habilitado, se está impidiendo que el agua del río entre en las calles, aunque el arroyo Churre ha provocado el desalojo de la zona de El Calerín, "ya que el agua ha entrado por la parte no hormigonada del muro".

Además, ha señalado que una tormenta ha dejado esta tarde más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 25 minutos, y ha provocado que el agua comenzara a subir por la red de saneamiento, anegando diversas zonas del municipio, como la Alameda del Río, la avenida del Castillo, Daoiz y Velarde y la zona de El Calerín, "lo que ha motivado el desalojo total de esta última".

"Durante la mañana observamos que el río estaba creciendo, pero parecía estabilizarse, pero por la tarde se ha producido un crecimiento exponencial", ha dicho el alcalde, que ha concretado que la red de saneamiento no ha podido absorber tal cantidad de agua "y ha ocasionando la anegación de varias calles".

En cuanto al tanque de tormentas, Enamorado asegura que "se está desaguando a un ritmo de 3.000 metros cúbicos por hora mediante varias bombas de gran caudal y otras de menor capacidad", situándose actualmente en una cota de 31,25, y si se alcanza la cota 32 "comenzaría a entrar agua en las zonas más bajas de la localidad, por lo que es fundamental acelerar el ritmo de achique para evitar llegar a ese nivel". EFE

fcs/cas/jla

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los sindicatos, a la espera de una nueva cita con Transportes antes de la huelga de trenes

Infobae

El primer Benidorm Fest desligado de Eurovisión se viste de gala confiado en su futuro

Infobae

Rescate de conductor de quitanieves fallecido en Ávila obliga a cortar la N-502 en El Pico

Infobae

España gana al descanso a Portugal por 2-3 en la final del Europeo

Infobae

96-88. San Pablo Burgos suma la cuarta victoria con autoridad ante La Laguna Tenerife

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros