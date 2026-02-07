El Guadalquivir alcanza en Lora del Río (Sevilla) una cota de agua "sin precedentes"

Lora del Río (Sevilla), 7 feb (EFE).- El río Guadalquivir ha alcanzado un nivel de agua "sin precedentes" a su paso por Lora del Río (Sevilla), según ha informado este sábado en conferencia de prensa el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado.

El regidor ha explicado que el río ha llegado a una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a 3.200 metros cúbicos por segundo.

Ha señalado que gracias, tanto al muro de defensa como al tanque de tormentas habilitado, se está impidiendo que el agua del río entre en las calles, aunque el arroyo Churre ha provocado el desalojo de la zona de El Calerín, "ya que el agua ha entrado por la parte no hormigonada del muro".

Además, ha señalado que una tormenta ha dejado esta tarde más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 25 minutos, y ha provocado que el agua comenzara a subir por la red de saneamiento, anegando diversas zonas del municipio, como la Alameda del Río, la avenida del Castillo, Daoiz y Velarde y la zona de El Calerín, "lo que ha motivado el desalojo total de esta última".

"Durante la mañana observamos que el río estaba creciendo, pero parecía estabilizarse, pero por la tarde se ha producido un crecimiento exponencial", ha dicho el alcalde, que ha concretado que la red de saneamiento no ha podido absorber tal cantidad de agua "y ha ocasionando la anegación de varias calles".

En cuanto al tanque de tormentas, Enamorado asegura que "se está desaguando a un ritmo de 3.000 metros cúbicos por hora mediante varias bombas de gran caudal y otras de menor capacidad", situándose actualmente en una cota de 31,25, y si se alcanza la cota 32 "comenzaría a entrar agua en las zonas más bajas de la localidad, por lo que es fundamental acelerar el ritmo de achique para evitar llegar a ese nivel". EFE

fcs/cas/jla

(foto) (vídeo)