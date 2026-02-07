Espana agencias

El Govern "entiende" el malestar por Rodalies y aboga por la política de las soluciones

Guardar

Barcelona, 7 feb (EFE).- El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha dicho este sábado que el gobierno catalán "entiende y respeta" el malestar que existe tras las manifestaciones por el deficiente servicio de Rodalies, pero ha defendido que debe conducirse hacia "la política de las soluciones" y no quedar solo en "frustración".

En una jornada de debate sobre el futuro del Eje Pirenaico, en Tremp (Lleida), Dalmau ha afirmado que con la frustración "no se arreglará nada".

Por ello, el gobierno catalán ha decidido "agarrar el toro por los cuernos" y ponerse manos a la obra para "arreglar de una vez por todas" las cercanías catalanas.

"Más inversión y un cambio de gestión que no tiene marcha atrás" forman parte de la receta que ha fijado el ejecutivo de Salvador Illa.

En la red social X, Damau ha añadido: "Este Govern será el que arregle, de una vez por todas, las Rodalies y los Regionales de Cataluña". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón, "sin miedo" al resultado del 8F: "Siempre he ido de perdedor en las elecciones"

El aspirante popular anima a la participación ante unos comicios inéditos en Aragón, insiste en que lo esencial es cumplir con el deber y destaca que su único temor sería no haber realizado una campaña entregada según sus propias palabras

Azcón, "sin miedo" al resultado

Von Allmen se inmortaliza ganando oro en el descenso, en el que Odermatt acabó cuarto

Infobae

El Cajasol Ángel Ximénez inicia la era del técnico Toni Malla ante el potente Granollers

Infobae

Mañueco pedirá al Gobierno declarar zona gravemente afectada las áreas inundadas por las borrascas

Alfonso Fernández Mañueco solicitará al Ejecutivo central una respuesta ante los daños ocasionados por recientes temporales, mientras refuerza la colaboración entre administraciones y recomienda a la población estar atenta a las indicaciones de Protección Civil

Mañueco pedirá al Gobierno declarar

Valverde prevé una semifinal "abierta y bonita" frente a la Real

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami