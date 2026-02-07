El Govern "entiende" el malestar por Rodalies y aboga por la política de las soluciones

Barcelona, 7 feb (EFE).- El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha dicho este sábado que el gobierno catalán "entiende y respeta" el malestar que existe tras las manifestaciones por el deficiente servicio de Rodalies, pero ha defendido que debe conducirse hacia "la política de las soluciones" y no quedar solo en "frustración".

En una jornada de debate sobre el futuro del Eje Pirenaico, en Tremp (Lleida), Dalmau ha afirmado que con la frustración "no se arreglará nada".

Por ello, el gobierno catalán ha decidido "agarrar el toro por los cuernos" y ponerse manos a la obra para "arreglar de una vez por todas" las cercanías catalanas.

"Más inversión y un cambio de gestión que no tiene marcha atrás" forman parte de la receta que ha fijado el ejecutivo de Salvador Illa.

En la red social X, Damau ha añadido: "Este Govern será el que arregle, de una vez por todas, las Rodalies y los Regionales de Cataluña". EFE