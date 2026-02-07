Espana agencias

El dominicano Jean Moreno del Valencia, mejor jugador de la jornada 27 de la Euroliga

Madrid, 7 feb (EFE).- El jugador dominicano del Valencia Basket, Jean Moreno, ha sido elegido como mejor jugador de la jornada 27 de la temporada regular de la Euroliga al anotar veintinueve puntos, ocho asistencias y recibir treinta y ocho de valoración en la remontada ante el Hapoel Tel-Aviv el pasado jueves.

La joven estrella de veintidós años del equipo valenciano ofreció su mejor versión en la jornada 27 firmando un gran partido ante el Hapoel Tel-Aviv, que consiguió remontar en el tiempo extra como visitante (94-104).

Montero terminó con treinta y ocho puntos de valoración, la mejor marca de su carrera por ahora, tras anotar veintinueve puntos, con siete tiros de dos puntos, dos triples y nueve tiros libres. Igualó su marca personal con ocho asistencias y capturó siete rebotes.

Con esta designación, el jugador dominicano recibe este título por primera vez y se convierte en el quinto jugador del Valencia en recibir dicho galardón, por detrás de el exjugador serbio Dusko Savanovic, el estadounidense Erick Green, el armenio Chris Jones y el montenegrino Bojan Dubljevic.

Con la victoria en el País Arena (Jerusalén), los valencianos se colocan terceros en la clasificación con veintisiete puntos en la Euroliga.

Se enfrentan este domingo al Joventut en el partido de Liga Endesa, mientras que en Euroliga buscarán la victoria en el Roig Arena ante el Asvel Basket el próximo jueves. EFE

