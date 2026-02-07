Espana agencias

El Covirán, mermado y necesitado, busca dar la campanada en la pista del líder

Granada, 7 feb (EFE).- El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, buscará este domingo dar la campanada de la temporada en la pista del Real Madrid, líder de la competición, en un partido al que los andaluces llegan tan necesitados de victorias como mermados por los problemas físicos de varios jugadores.

El equipo granadino afronta el partido en un dramático momento tras perder de forma consecutiva en casa contra el Surne Bilbao Basket (84-88 en la prórroga) y el Río Breogán (64-83).

El Covirán Granada se planteaba estos dos encuentros como un punto de inflexión para iniciar su reacción, pero, al encajar dos derrotas más, ha quedado hundido en la cola de la tabla con sólo un triunfo y 17 partidos perdidos en 18 jornadas.

Los rojinegros no ganan desde que lo hicieron en la sexta jornada ante el Valencia Baskek, acumulan doce derrotas consecutivas y esta campaña han perdido todos los encuentros que han disputado como visitantes.

El Covirán tiene a cuatro victorias una permanencia que marca el MoraBanc Andorra con cinco triunfos, por lo que, si quiere mantener opciones reales de salvación en lo que queda de campeonato, tiene que empezar a ganar encuentros con urgencia.

No parece que el sitio más propicio para conseguirlo sea la pista del Real Madrid, que sólo ha perdido dos partidos del campeonato doméstico este curso y que lidera con puño de hierro la clasificación.

El conjunto granadino, encima, llega mermado de efectivos al partido por la baja del base Lluis Costa, internacional español que ya faltó al pasado encuentro por una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja.

Esta ausencia se une a las de larga duración del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del alero finlandés Elias Valtonen, por lo que los andaluces sólo tienen disponibles a once jugadores de la primera plantilla y completará la citación el joven base Luca Medal.

Además, no está físicamente al cien por cien el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, que apenas ha entrenado en toda la semana con el grupo por la fascia plantar que arrastra, aunque se espera que tenga minutos durante el partido.

El Covirán Granada ha perdido todos los encuentros jugados en la Liga Endesa ante el Real Madrid, aunque en el choque de la primera vuelta de esta campaña en el Palacio le plantó cara y estuvo cerca del triunfo pese a caer al final por 100-111. EFE

jag/cc/jpd

