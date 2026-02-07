Espana agencias

El caudal de los ríos de Granada baja, con el Genil en nivel naranja en Huétor Tájar

Granada, 7 feb (EFE).- El nivel del caudal de los principales ríos de la provincia de Granada ha empezado a bajar aunque se mantiene el nivel de aviso rojo en el Castril y naranja en el río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borrasca de esta semana.

Según la información del boletín de Aviso Hidrológico de Andalucía de este sábado, consultado por EFE, se mantiene vigilancia activa en varios puntos de la provincia, especialmente en cinco ríos vinculados con daños y anegaciones durante esta borrasca.

El río Castril a su paso por Castril, en la zona norte de la provincia, es el único que mantiene el aviso rojo por el alto caudal que, aunque está descendiendo, genera aún situación de riesgo importante por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recomienda evitar acercarse al cauce y extremar precaución en caminos, puentes y zonas bajas.

El aviso es naranja en el caso del río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borras, ya que aunque el nivel está descendiendo puede presentar crecidas puntuales.

El mismo río a su paso por Pinos Genil está estable, en nivel de aviso amarillo, aunque la recomendación es no confiarse y evitar pasar por tramos cercanos al río, paseos fluviales y zonas bajas.

El nivel de aviso ha bajado a amarillo en el río Monachil, el río Frailes a su paso por Pinos Puente y el Aguas Blancas en Quéntar.

Pese a este aviso amarillo, el caudal del río en este municipio puede crecer "rápidamente" por el desembalso de agua del pantano de Quéntar y agua procedente de Sierra Nevada, por lo que se recomienda evitar zonas donde pueda haber arrastres o crecidas repentinas. EFE

