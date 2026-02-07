Espana agencias

El BM Nava afronta ante el Tubos Aranda un derbi clave para iniciar la reacción en Asobal

Segovia, 7 feb (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava regresará este domingo a la competición frente al Tubos Aranda Villa de Aranda, en un derbi correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Asobal que el conjunto segoviano considera clave para comenzar a revertir su delicada situación clasificatoria.

El encuentro, que se disputará a partir de las 17:30 horas en el pabellón Guerreros Naveros, llegará tras un parón de mes y medio sin competición y supondrá el estreno oficial de Carlos Villagrán como primer entrenador del equipo, tras la destitución de Álvaro Senovilla.

El técnico navero, que ha pasado por distintas etapas en el club como jugador, capitán, directivo y segundo entrenador, afronta esta nueva responsabilidad “con ilusión, con muchas ganas y con mucho convencimiento de poder revertir esta situación”, según señaló en la previa del encuentro.

Villagrán subrayó que no se siente presionado por el objetivo de la permanencia y apeló al trabajo colectivo para salir adelante.

“No me veo con presión de tener que salvar al equipo. No soy, ni voy a serlo, ni pretendo ser el héroe de esto. Creo que es una cosa de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico, del club, del pueblo y de la afición, y tenemos que estar unidos y juntos para sacarlo”, afirmó.

El nuevo entrenador calificó el partido ante el conjunto burgalés como “un encuentro marcado en rojo” en el calendario: Tenemos que ganar y encontrar nuevas sensaciones con el equipo en la cancha. Se viene entrenando y trabajando bien durante la pretemporada de invierno y los chicos están preparados”, señaló.

El Balonmano Nava espera un derbi “muy caliente, con emoción, estrés y sufrimiento”, ante un rival que destaca por su velocidad en transición y su contragolpe.

En el partido de la primera vuelta, el Tubos Aranda se impuso por 29-25 al Viveros Herol Nava en el Santiago Manguán. EFE

