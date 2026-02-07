Espana agencias

Eder Sarabia: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"

Guardar

San Sebastián, 07 feb (EFE).- Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha indicado este sábado que los errores que comete el Elche en la salida de balón son “parte" de su forma de ser”, aunque esta vez le haya costado la derrota a su equipo en Anoeta.

El conjunto ilicitano sigue sin ganar a domicilio, y este sábado ha caído ante la Real con “errores defensivos que han lastrado al equipo”, tal y como ha señalado el técnico bilbaíno. “Si André da Silva hubiese metido la primera la historia hubiese sido diferente, pero no ha podido ser”, ha añadido.

Su equipo se mantiene con 24 puntos, dos por encima del descenso pendiente de lo que hagan otros rivales, y encadena siete partidos sin conocer la victoria. “Hay cosas que tenemos que corregir, y los aciertos de ellos y nuestros errores han condicionado el partido. En nuestra manera de jugar necesitas frescura mental y calma, y estoy convencido de que este equipo va a ir creciendo y ganaremos partidos”, ha analizado.

En Anoeta, los ilicitanos comenzaron bien el partido, pero el 1-0 de la Real “ha marcado el partido”, reflejo también de las “dinámicas de ambos equipos”. A pesar del 2-1, “el equipo ha seguido en el partido, y Remiro ha sido el mejor de ellos. Sin su actuación, el resultado hubiese sido diferente”.

El 2-0 de la Real ha llegado en un error “evitable” de Neto en la salida de balón, pero tal y como ha expresado Sarabia, “es parte de nuestra forma de ser, y si fallamos es culpa mía”. Ha hecho énfasis en las oportunidades falladas de su equipo, y ha confesado que el vestuario está “dañado”.

Aunque el momento del Elche no sea bueno, el entrenador vizcaíno pretende “seguir” para romper la mala dinámica “lo antes posible”. Sobre la Real, ha dicho que es “un gran equipo en un gran momento, y eso se ha notado en las acciones clave del partido”. EFE

asr/asc

