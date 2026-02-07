Espana agencias

Dika Mem, entre cuatro y seis semanas de baja por lesión miofascial en los isquiotibiales

Barcelona, 7 feb (EFE).- El capitán del Barça Dika Mem estará entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión miofascial en los isquiotibiales de la pierna derecha, según ha informado este sábado el club azulgrana en un comunicado.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el lateral derecho confirmaron el alcance de la lesión, producida durante la victoria ante el IRUDEK Bidasoa Irún (37-31) en las semifinales de la Copa de España.

El internacional francés ya no regresó a la pista en la segunda mitad del encuentro y se le pudo ver aplicándose hielo en la zona afectada. De este modo, se perderá la final por el primer título de 2026, en la que el conjunto azulgrana se medirá al Recoletas Atlético Valladolid, que eliminó al Dicorpebal Logroño en la primera semifinal (22-27).

Según los plazos estimados por la entidad azulgrana, Mem, que ya anunció que dejará el Barça cuando finalice su contrato, el 30 de junio de 2027, para fichar por el Füchse Berlín alemán, podría no reaparecer en lo que resta de fase de grupos de la Liga de Campeones y perderse entre cinco y seis partidos de Liga.

La baja del capitán supone un contratiempo importante para el técnico Carlos Ortega, que pierde a su tercer máximo goleador en la 'Champions' esta temporada, con 36 tantos, solo por detrás de Aleix Gómez y Timothey N'Guessan, y obligará a otorgar mayor protagonismo y responsabilidad ofensiva a Djordje Cikusa y al reconvertido Blaz Janc. EFE

