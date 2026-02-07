Espana agencias

Desalojadas más de 80 familias en Ubrique (Cádiz) por crecida del río y desprendimientos

Ubrique (Cádiz), 7 feb (EFE).- Más de 80 familias han tenido que ser desalojadas en Ubrique (Cádiz) como consecuencia de la crecida del río y de los desprendimientos registrados en varias zonas próximas al cauce, en un operativo preventivo activado ante el impacto de los temporales que afectan a la localidad.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado a EFE que, en un primer momento, se habló de unas 45 familias desalojadas, aunque posteriormente se ha confirmado que el número supera las 80, debido tanto al riesgo de inundación como a problemas de inestabilidad del terreno en el que se asientan algunas viviendas.

Estas fuentes afirman que la situación se encuentra "controlada" tras el paso del primer frente previsto para este sábado, que no ha provocado daños de gravedad, mientras los servicios municipales y de emergencia continúan trabajando para anticiparse a la llegada de un nuevo episodio de lluvias durante la noche.

Las mismas fuentes han señalado que durante la tarde se va a celebrar una Junta de Seguridad con la participación de expertos desplazados desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y otros organismos técnicos para evaluar la evolución del temporal y coordinar las medidas de respuesta.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la calle Candelaria, donde algunos vecinos tuvieron que trasladarse a plantas superiores ante la proximidad del río, así como otros puntos cercanos al cauce en los que se han detectado posibles desprendimientos.

El Ayuntamiento mantiene durante toda la jornada labores de control y refuerzo del terreno en las áreas más sensibles, con trabajos de aportación de tierra y revisión de cimientos, que, según las primeras evaluaciones, no habrían resultado dañados.

Las autoridades locales han subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y que, ante cualquier duda sobre la evolución del río o la estabilidad de los inmuebles, se seguirá optando por el desalojo preventivo. EFE

