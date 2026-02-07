Corbalán: “Supimos mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba”

Burgos, 7 feb (EFE)-. El jugador argentino de San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán destacó el carácter físico del encuentro en el que se impusieron al La Laguna Tenerife desde el inicio y la capacidad del grupo para sostener la ventaja en el tramo decisivo para "mantener la diferencia y estar concentrados cuando más importaba".

“Fue un partido muy físico desde el comienzo, teníamos que correr mucho. Se intentó, ellos hicieron un buen trabajo, pero en el último cuarto supimos mantener la diferencia y estar concentrados en los últimos minutos”, explicó tras el encuentro.

El argentino también quiso valorar el significado del triunfo a nivel colectivo, especialmente por el momento que atraviesa el equipo.

“Por fin se gana. Tuvimos cuatro partidos seguidos que se escapaba, pero también veníamos de otros antes sin poder lograrlo. Es un alivio, aunque queda mucho todavía", señaló, insistiendo en que la lucha por la permanencia sigue abierta.

Sin embargo, el argentino cree que “se puede conseguir, quedan muchos partidos. Hay que cerrar los partidos en casa, dar alguna sorpresa fuera y ganar, pero se puede”.

En el plano personal, Corbalán se mostró agradecido al club y a la afición. “Siempre estoy agradecido a San Pablo, me tratan muy bien desde que llegué. Estuvieron en las malas y en las buenas, y es gratificante que los aficionados acompañen”, afirmó.

Por último, el argentino hizo autocrítica y miró al futuro con ambición. “A nivel personal, en defensa me costó bastante, sobre todo con tiradores tras el cambio a ACB, y eso perjudica al equipo. Tengo que mejorarlo”, admitió.

Sin relajación tras la victoria, Corbalán ya piensa en lo que viene, la próxima jornada: “No creo que sea un alivio ganar. Ahora hay que ir a Murcia con la misma mentalidad. Es difícil, es un gran equipo”, finalizó. EFE

vfr/asc