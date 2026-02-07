Continúa la suspensión de cercanías en Andalucía y la modificación de trayectos en los AVE

Madrid, 7 feb (EFE).- La mayoría de los trenes de cercanías en Andalucía mantienen la suspensión este sábado, mientras que los trenes de alta velocidad entre las comunidades de Madrid y Andalucía finalizarán su recorrido en la localidad de Villanueva de Córdoba, debido a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado Renfe.

A través de la red social X, Renfe ha comunicado que en cercanías sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), Cádiz (C1 y C1a) y C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad.

Los trenes AVE, que circulan entre Madrid y Andalucía, finalizarán su recorrido en la localidad de Villanueva de Córdoba, desde donde continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba.

Renfe también ha señalado que no se garantiza la continuidad hasta Sevilla. EFE