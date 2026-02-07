Espana agencias

Claudia Riegler, la 'abuela' de los Juegos, compite con 52 en el gigante de 'snow'

Guardar

Livigno (Italia), 7 feb (EFE).- La austriaca Claudia Riegler, que con 52 años y siete meses es la deportista de mayor edad en competir en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), entrará en escena este domingo, jornada en la que disputará el gigante paralelo de snowboard, disciplina en la que fue campeona del mundo hace once años en Kreischberg (Austria).

Riegler, que en España capturó, en los Mundiales de La Molina (Girona) de 2011 una plata, en el gigante paralelo; y un bronce, en el eslalon paralelo; disputará sus quintos Juegos Olímpicos, en los que debutó hace 24 años: en la cita de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

"A los treinta años me habían echado de todos los equipos nacionales porque consideraban que era demasiado vieja", recordó poco antes de estos Juegos Riegler -que en julio cumplirá 53-, cuya hermana Manuela -un año menor- también fue una 'rider' exitosa y ahora integra el equipo de comunicación de la federación austriaca (OESV).

"Eso es algo que a fecha de hoy me sigue motivando", recordó la campeona salzburguesa, la 'abuela' de estos Juegos, que, al ganar la prueba disputada en Bad Gastein, en su país, en 2019, se convirtió, a los 45 años, en la ganadora de mayor edad de toda la historia de la Copa del Mundo de snowboard. EFE

EFE

