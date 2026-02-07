Cinco presos de la cárcel de Melilla se amotinan para impedir el traslado de otro

Melilla, 7 feb (EFE).- Cinco reclusos del Centro Penitenciario de Melilla protagonizaron este viernes un motín para tratar de impedir el traslado de otro interno a otra prisión, objetivo que consiguieron, ya que ha sido suspendido temporalmente.

En una nota de prensa, el Centro Penitenciario de Melilla ha informado de que los hechos ocurrieron durante el horario de patio, cuando un interno que debía ser conducido a otra prisión se atrincheró con dos latas aplastadas a modo de objeto cortante para evitarlo.

Además, trató de recabar el apoyo de otros internos, lo que consiguió con cinco de ellos, que participaron en “un amotinamiento puntual que generó una situación de gravedad”, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

La situación quedó finalmente solventada sin uso de la fuerza ni heridos y el traslado previsto no se llevó a cabo en ese momento.

Los internos implicados se encuentran actualmente en régimen cerrado, han sido aislados conforme a la normativa vigente y el traslado frustrado será reactivado “en el momento oportuno, garantizando las condiciones de seguridad necesarias”.

La Dirección del Centro Penitenciario de Melilla ha destacado y reconocido la “ejemplar actuación” de los funcionarios, “cuya calma, profesionalidad y compromiso permitieron resolver el incidente sin consecuencias personales, garantizando el orden, la seguridad y el normal funcionamiento de la institución”. EFE