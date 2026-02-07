Casimiro: "La diferencia ha estado en las pérdidas"

Lugo, 7 feb (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, apuntó a las 18 pérdidas de su equipo, once más que su rival, como la clave para que el UCAM Murcia asaltase este sábado el Pazo Provincial de Lugo.

“La diferencia ha estado en las pérdidas. Nosotros, que acostumbramos a tener muy pocas pérdidas y a forzar muchas en el rival, hoy hemos cometido muchas y además nos las han castigado. Hemos recibido demasiados puntos tras pérdida. Esa ha sido la gran diferencia”, indicó en rueda de prensa.

El técnico breoganista, pese a todo, destacó el “buen partido” que firmó su equipo ante un rival “que tiene un potencial tremendo y que hace un baloncesto que no es el que mejor nos venga a nosotros”.

“Hemos hecho 22 asistencias contra una defensa que no invita a pasarse el balón. Ahí creo que hemos un trabajo bastante bueno. También en el rebote. Durante muchos minutos hemos conseguido aguantar, pero las pérdidas nos hicieron daño”, aseveró Casimiro, quien reconoció que la baja de Dibba fue un golpe porque el pívot danés aporta "un componente físico y atlético que nos viene muy bien". EFE

