Buscan a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena (Asturias)

Oviedo, 7 feb (EFE).- Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) buscan desde ayer, viernes, a una mujer en la zona del espigón de la localidad costera asturiana de San Juan de la Arena, en el municipio de Soto del Barco.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20:00 horas de ayer por parte de una persona que había observado a la mujer caminar sola hacia la zona del espigón y que, tras perderla de vista, la escuchó gritar en tres ocasiones.

Durante la noche han permanecido en la zona efectivos de Bomberos del SEPA, además de la Unidad de Drones, la unidad Canina de Rescate, el Grupo de Rescate, miembros de la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo.

Las labores de búsqueda con medios acuáticos y aéreos se han retomado este sábado y en la zona del espigón se ha instalado un puesto de mando avanzado. EFE