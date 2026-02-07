Espana agencias

Bernabé (PSOE) advierte de "una amenaza organizada" contra los derechos de las mujeres

Guardar

Ceutí (Murcia).- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha advertido este sábado en Ceutí (Murcia) de que las mujeres afrontan “una amenaza organizada” contra sus derechos impulsada por las “derechas" y por corrientes ideológicas que, según dijo, están “inspiradas en el otro lado del océano” y ya calan en instituciones españolas.

Bernabé ha enmarcado sus palabras en la polémica por un caso reciente de presunto acoso en Móstoles (Madrid) que ha centrado el debate público en los últimos días y ha criticado que ante situaciones de este tipo se produzcan dinámicas de “mirar hacia otro lado”. A su juicio, esa actitud equivale a situarse “del lado del acosador, del que señala e intimida a las mujeres”.

"“Hemos asistido en las últimas 72 horas a uno de los casos más graves de machismo institucional después del caso de Nevenka Fernández. Esto lo hemos visto en la ciudad de Móstoles, donde se repite otra vez el peor ejemplo que se puede dar en política, que es mirar hacia otro lado”, ha afirmado Bernabé en su intervención.

Durante la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM-PSOE en Ceutí (Murcia), Bernabé ha utilizado un tono contundente para describir un contexto que, a su juicio, va más allá de episodios aislados y responde a un “retroceso” alentado políticamente.

“Nos dijeron que los bárbaros estaban fuera, pero han saltado la valla y están en los palacios de las instituciones”, ha manifestado, para subrayar que esa deriva supone “una amenaza directa para las mujeres”.

La dirigente socialista ha señalado que en distintos territorios gobernados por el Partido Popular la igualdad “ha empezado a dar alergia” y se traduce, dijo, en la eliminación de referencias y políticas específicas.

Ha sostenido además que el machismo “es estructural” y se manifiesta con especial intensidad en espacios de poder, por lo que ha considerado clave “evidenciarlo y atajarlo” desde la acción política.

También ha alertado de un entorno digital que ha definido como un “salvaje oeste” donde se reproducen mensajes “caducos” que fomentan la cosificación y la violencia simbólica contra las mujeres, con especial impacto —ha dicho— en la población joven.

“Estamos viendo cómo se reproducen mensajes caducos y peligrosos en el salvaje oeste digital, donde plataformas como OnlyFans, la pornografía o la prostitución contribuyen a cosificar a las mujeres y a tratarlas como objetos”, ha indicado.

En contraposición, ha defendido el papel del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez como “dique de contención” frente a esos discursos y ha lanzado un mensaje directo a las mujeres para que no renuncien a alzar la voz. “No podemos permitir que se traslade la idea de que denunciar no sirve o que tiene castigo”, ha concluido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón, "sin miedo" al resultado del 8F: "Siempre he ido de perdedor en las elecciones"

El aspirante popular anima a la participación ante unos comicios inéditos en Aragón, insiste en que lo esencial es cumplir con el deber y destaca que su único temor sería no haber realizado una campaña entregada según sus propias palabras

Azcón, "sin miedo" al resultado

Von Allmen se inmortaliza ganando oro en el descenso, en el que Odermatt acabó cuarto

Infobae

El Cajasol Ángel Ximénez inicia la era del técnico Toni Malla ante el potente Granollers

Infobae

Mañueco pedirá al Gobierno declarar zona gravemente afectada las áreas inundadas por las borrascas

Alfonso Fernández Mañueco solicitará al Ejecutivo central una respuesta ante los daños ocasionados por recientes temporales, mientras refuerza la colaboración entre administraciones y recomienda a la población estar atenta a las indicaciones de Protección Civil

Mañueco pedirá al Gobierno declarar

Valverde prevé una semifinal "abierta y bonita" frente a la Real

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami