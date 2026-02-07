Bernabé (PSOE) advierte de "una amenaza organizada" contra los derechos de las mujeres

Ceutí (Murcia).- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha advertido este sábado en Ceutí (Murcia) de que las mujeres afrontan “una amenaza organizada” contra sus derechos impulsada por las “derechas" y por corrientes ideológicas que, según dijo, están “inspiradas en el otro lado del océano” y ya calan en instituciones españolas.

Bernabé ha enmarcado sus palabras en la polémica por un caso reciente de presunto acoso en Móstoles (Madrid) que ha centrado el debate público en los últimos días y ha criticado que ante situaciones de este tipo se produzcan dinámicas de “mirar hacia otro lado”. A su juicio, esa actitud equivale a situarse “del lado del acosador, del que señala e intimida a las mujeres”.

"“Hemos asistido en las últimas 72 horas a uno de los casos más graves de machismo institucional después del caso de Nevenka Fernández. Esto lo hemos visto en la ciudad de Móstoles, donde se repite otra vez el peor ejemplo que se puede dar en política, que es mirar hacia otro lado”, ha afirmado Bernabé en su intervención.

Durante la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM-PSOE en Ceutí (Murcia), Bernabé ha utilizado un tono contundente para describir un contexto que, a su juicio, va más allá de episodios aislados y responde a un “retroceso” alentado políticamente.

“Nos dijeron que los bárbaros estaban fuera, pero han saltado la valla y están en los palacios de las instituciones”, ha manifestado, para subrayar que esa deriva supone “una amenaza directa para las mujeres”.

La dirigente socialista ha señalado que en distintos territorios gobernados por el Partido Popular la igualdad “ha empezado a dar alergia” y se traduce, dijo, en la eliminación de referencias y políticas específicas.

Ha sostenido además que el machismo “es estructural” y se manifiesta con especial intensidad en espacios de poder, por lo que ha considerado clave “evidenciarlo y atajarlo” desde la acción política.

También ha alertado de un entorno digital que ha definido como un “salvaje oeste” donde se reproducen mensajes “caducos” que fomentan la cosificación y la violencia simbólica contra las mujeres, con especial impacto —ha dicho— en la población joven.

“Estamos viendo cómo se reproducen mensajes caducos y peligrosos en el salvaje oeste digital, donde plataformas como OnlyFans, la pornografía o la prostitución contribuyen a cosificar a las mujeres y a tratarlas como objetos”, ha indicado.

En contraposición, ha defendido el papel del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez como “dique de contención” frente a esos discursos y ha lanzado un mensaje directo a las mujeres para que no renuncien a alzar la voz. “No podemos permitir que se traslade la idea de que denunciar no sirve o que tiene castigo”, ha concluido. EFE