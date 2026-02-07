Espana agencias

Arbeloa: “Ganar al Real Madrid será uno de los retos del año para el Valencia”

Madrid, 7 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, insistió en su idea de que, el hecho de ganar a su equipo, supone “uno de los retos del año para todos los equipos” y que, por ello, lo será también este domingo (21:00 horas CET, -1 GMT) para un Valencia, del que ensalzó el ambiente en Mestalla, la calidad de plantilla y a su técnico, Carlos Corberá,

“Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana. Cada visita a Mestalla es un partido complicado por el ambiente, el gran equipo que tiene Valencia y el gran trabajo de Corberán desde que llegó. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los tres puntos”, dijo en rueda de prensa.

“Valencia siempre es una ciudad en la que nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero cada vez que va el Real Madrid hay un gran ambiente. Para todos los equipos, ganar al Real Madrid es uno de los retos del año, y para el Valencia así será”, añadió.

Un partido del domingo en Mestalla en el que, con la baja por sanción de Vinícius Junior, Arbeloa baraja las opciones de Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono y Brahim Díaz para acompañar en ataque a Kylian Mbappé.

Y el técnico ensalzó al argentino, titular en los últimos cuatro partidos entre Liga y Liga de Campeones.

“Mastantuono ha llegado muy joven al Real Madrid, con un gran potencial. Tiene capacidad para ir por fuera, por dentro… y muchísimo trabajo; nos da mucho la intensidad que le pone al juego. Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque es un club muy exigente, pero se ve rápido el gran jugador que és. Estoy muy contento con su implicación”, ponderó.

Además, destacó la polivalencia de Brahim Díaz, con el que podrá contar por cuarto partido consecutivo tras finalizar su participación en la Copa África.

“Brahim tiene las capacidades perfectas para jugar por dentro, jugar entre líneas y asociarse. Es un chico con un gran talento y su posición depende de lo que te pida el partido”, señaló.

Además, al ser preguntado por una supuesta salida frustrada de Fran García en el mercado invernal, concluído el pasado 2 de febrero, Arbeloa tuvo palabras de cariño hacia su futbolista, aunque este solo ha disputado 80 minutos en los seis partidos del técnico al mando del Real Madrid.

“Lo único que puedo decir es que es un chico excepcional, trabajando como hace siempre. Es algo que me encanta resaltar, que necesitamos del trabajo de todos. Su actitud y mentalidad es un ejemplo, un chico que sabe lo que es esta casa y es una suerte tenerle en la plantilla y que siga con nosotros”, aseguró. EFE

