Antonio Pérez, mejor jugador y máximo goleador con el francés Mouhoudine

Redacción deportes, 7 feb (EFE)- El jiennense Antonio Pérez fue elegido mejor jugador de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026 disputada en Lituania, Letonia y Eslovenia y, además, compartió el premio al máximo goleador del torneo con el francés Souheil Mouhoudine, ambos con siete tantos.

El internacional español cerró el campeonato como una de las figuras indiscutibles del título conquistado por España.

Pérez se situó al frente de la clasificación de goleadores tras firmar un decisivo triplete en la final, en la que España se impuso por 5-3 a Portugal. El ala andaluz del Barça ya había sido determinante en rondas anteriores, con un doblete en la victoria por 4-0 ante Italia en los cuartos de final, así como goles en los dos encuentros de la fase de grupos frente a Eslovenia y Bélgica, mostrando una regularidad clave a lo largo del campeonato.

El francés Souheil Mouhoudine igualó la cifra de siete goles tras marcar tres tantos en la fase de grupos y completar otro triplete en los cuartos de final, en el triunfo de Francia por 4-2 en la prórroga contra Ucrania.

Su aportación ofensiva se cerró con el tanto del empate en el partido por el tercer puesto ante Croacia, que se decidió en la tanda de penaltis. Mouhoudine finalizó además como máximo goleador global del torneo, incluyendo la fase de clasificación, con un total de 14 goles.

Por detrás de ambos, el belga Omar Rahou acumuló seis tantos, igualando el récord histórico de goles en una fase de grupos, logrado por última vez en 2003. Bélgica quedó eliminada en cuartos de final ante Portugal.

Entre los jugadores con cuatro goles destacaron los españoles Mellado y José Raya, así como los portugueses Rúben Góis, Diogo Santos y Pany Varela. EFE

