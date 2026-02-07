Albares constata las buenas relaciones políticas con Argelia y Mauritania

Madrid, 7 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha constatado este sábado las buenas relaciones políticas de España con Argelia y Mauritania en las reuniones que ha mantenido con sus homólogos de ambos países.

A través de su cuenta de X, ha destacado el encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y las sólidas relaciones de amistad con este país.

Argelia, ha recordado, es el primer proveedor de gas de España y un socio "estratégico, fiable y constante".

Ha señalado que las relaciones económicas entre ambos países viven un momento "extraordinario", con un crecimiento de las exportaciones españolas del 190 % en 2025.

"España y Argelia seguimos avanzando juntas", ha apostillado.

Sobre la reunión con su homólogo de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, celebrada al igual que la anterior en la sede del Ministerio del Palacio de Viana, ha señalado que en la misma se han constatado los avances de la amistad y cooperación entre los dos países.

Según ha señalado el ministro, en el encuentro se ha concretado el desarrollo de los compromisos de la reunión de alto nivel celebrada en 2025.

Compromisos en materias como la "cooperación reforzada" con resultados que salvan "miles de vidas en el Atlántico" en migración ordenada y movilidad; o en relaciones económicas y comerciales, con la pesca en el centro.

También en otros ámbitos como el cultural, con el Instituto Cervantes en acción en Nuakchot. Y en el ámbito regional, ha indicado el ministro, ambos países están "comprometidos con la estabilidad en el Sahel y con el refuerzo del trabajo UE-Mauritania".

"Continúan nuestros proyectos conjuntos, y el impulso hacia un partenariado UE-Mauritania más fuerte y profundo", ha agregado, antes de celebrar las "grandes" perspectivas de trabajo en 2026.

Además de las citas de este sábado, fuentes de Exteriores han señalado a EFE que a lo largo de los próximos días el ministro Albares mantendrá también encuentros bilaterales "con otros representantes que acuden a Madrid para una reunión multilateral”.

Según informa este sábado El Confidencial, delegaciones de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania tienen previsto reunirse este domingo en Madrid bajo la mediación de Estados Unidos para tratar el futuro del Sáhara Occidental. EFE