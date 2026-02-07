Al menos 20 centros de Ibiza ya regulan o prohíben el fútbol en sus patios

Ibiza, 7 feb (EFE).- Al menos 20 centros educativos públicos de la isla de Ibiza, 9 de primaria y los 11 de secundaria, ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares, según ha podido contrastar EFE de distintas fuentes o de los propios centros educativos.

La moción presentada por Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni para que los patios se conviertan en espacios más verdes e inclusivos, eliminando la centralidad de los campos de fútbol, que ocupan el “hasta el 80 % del patio”, ha reabierto un debate en torno a la práctica de este deporte en los colegios e institutos.

Sin embargo, son muchos los centros de la isla que ya tienen organizado o limitado este deporte desde hace años, dado que es una decisión autónoma de cada centro prohibir actividades por “cuestiones organizativas o para evitar conflictos”, según han señalado desde la conselleria balear de Educación.

De la información recabada sobre los 20 centros, seis lo tienen prohibido o lo prohíben según las circunstancias, otros dos lo han prohibido total o parcialmente, y los restantes 12 lo tienen regulado.

Todos forman parte de la red pública de 46 centros de enseñanza de la isla de Ibiza, compuesta de 35 colegios y 11 institutos, y han optado por la regulación o la prohibición por distintos motivos como la falta de espacio, la intención de aumentar la variedad de juegos o deportes, pero también por los problemas de convivencia que genera entre el alumnado.

Angie Roselló es la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni cuya presentación de la moción generó polémica, al asegurar, entre otras cosas, que el fútbol “es un problema" y eso lo "demuestra" que se haya prohibido en colegios porque causa "conflictos" y “peleas” entre los niños.

“No he visto otro deporte donde haya más seguridad, donde haya más 'hooligans' y cada día haya más hostias entre las personas”, aseguró en el pleno.

En un mensaje posterior remitido a EFE, Roselló, que además es docente, ha señalado que “el fútbol en sí no es malo” y que tiene “valores muy positivos”, aunque se han "normalizado unos comportamientos y actitudes que están provocando estas situaciones, más de los adultos que de los menores”, aunque los segundos copian lo que hacen los primeros.

La concejala también ha considerado contradictorio que la misma moción, que se ha rechazado en Sant Antoni, se haya aprobado con el “voto unánime” del pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Por su parte, el concejal del PSOE, Antonio Lorenzo, que apoyó la moción, ha defendido que tanto él como Roselló son docentes y saben lo que “se vive en los colegios”.

Ha lamentado el revuelo formado cuando lo que buscaban era tener más zonas verdes y patios inclusivos, algo que ya se hace en algunos colegios pero que no alcanza a todos los centros de la isla.

Ha reconocido que pudo decir alguna una frase que “no era la más acertada”, como referirse al fútbol como “una práctica deportiva tóxica”, pero lo ha justificado en que es un “fenómeno de masas” y que los niños “reproducen lo que hacen sus ídolos y genera problemas” de convivencia.

En cuanto a los institutos de la isla, ya no existe el “fútbol libre y sin control”, porque “o está prohibido o está regulado”, según ha explicado el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Ibiza y Formentera, Fran Tienda.

“Por diversos motivos, pero principalmente por un problema de espacio”, ha indicado, sobre algo que ocurre en su instituto, donde está prohibido porque el patio está ocupado principalmente por aulas modulares.

“Si el poco espacio libre que tenemos se lo dedicamos al fútbol, los demás no pueden hacer nada más que ver. Es una actividad que implica sólo a 22 personas y deja a 700 que no pueden hacer nada”, ha justificado sobre la prohibición.

De los 11 institutos de Ibiza, al menos 5 lo tienen prohibido y los restantes 6, lo tienen regulado, ha calculado Tienda.

Sobre las regulaciones, ha detallado que hay de diferentes tipos como dividir los días de la semana con distintas actividades y reservar uno para el fútbol o hacer una liguilla con normas y con profesorado encargado de la gestión y el fomento de la inclusión para que el juego sea mixto.

En cuanto al fondo de la moción, la reforma de los patios también es una iniciativa prevista por la conselleria balear de Educación, que está abierta a transformar estos espacios si lo solicitan los centros a través de una comisión de patios. EFE

