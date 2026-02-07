Aganzo: "La Liga española debe tener muchos más recursos para hacerlo bien"

Madrid, 7 feb (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, explicó a EFE que ha hablado con los capitanes del Rayo Vallecano y el Oviedo por la suspensión del partido de este sábado y opinó que "la Liga española debe tener muchos más recursos para hacerlo bien y no cuatro horas antes tomar una decisión de este calibre".

"La posición de AFE, como no puede ser de otra manera, es la defensa de las condiciones laborales de nuestros compañeros, tanto del Rayo Vallecano como del Oviedo. Con el tema del Rayo Vallecano y la demanda de tener bien las instalaciones del campo y la ciudad deportiva llevamos muchos meses, incluso los jugadores hablando con el presidente, hablando con AFE para ver de qué manera se podía solucionar este problema. No es un problema de ayer", afirmó.

Aganzo se mostró sorprendido por que no haya habido ningún intento de ayudar y se haya suspendido el partido en "una decisión súper precipitada" y sin pensar tampoco en las aficiones.

"Se puede hacer mucho más. Somos España, somos la Liga española y creo que la Liga española debe de tener muchos más recursos y no 4 horas antes de jugar un partido suspenderlo. Tenemos capacidad como para hacerlo bien. Creo que en la Liga española, en la que tenemos que ser los mejores y presumen o presumimos de que de que así sea, esto no puede ocurrir. No puede ocurrir si realmente ayer y hoy la diferencia del campo es ninguna", añadió.

El presidente del sindicato español admitió que le preocupa también la situación de sus "compañeros" del Oviedo, que viajaron ayer para venir a Madrid, "pegarse una paliza con el clima como está en diferentes circunstancias, y ahora tienen que volver otra vez sin poder competir".

Aganzo añadió que puede entender la posición del Oviedo de presentar una reclamación, porque "con un poco de planificación y hacer las cosas bien la Liga tiene que tener campos" alternativos.

"Había este problema, sabían de esta circunstancia y, a mí, tomar 4 horas antes una decisión de este calibre, tanto para los jugadores como para las aficiones... Aquí estamos defendiendo el fútbol, no estamos defendiendo nada más. Aquí es el tema de hacer las cosas con un poco de sentido común y que nuestros compañeros puedan tener las mejores condiciones para poder jugar ese partido", agregó.

Aganzó recordó que los compañeros del Rayo Vallecano "explotan porque realmente no pueden ejercer su trabajo, y no solamente la gente de Primera División. En la ciudad deportiva que está el Rayo Vallecano están jugando chicos que están en el filial, compañeras que están en divisiones de juveniles, cadetes, infantiles y también tienen un gran peligro de poder lesionarse y poder acabar su carrera en muchos casos".

"Al final hasta que no pasa algo gordo no te das cuenta, pero es una demanda que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo", concluyó.

LaLiga anunció hacia las 10.00 horas de este sábado la suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo, previsto para las 14.00 horas dentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, debido a que el terreno de juego del estadio de Vallecas no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.

Tras el anuncio de suspensión del encuentro, el Real Oviedo ha mostrado su malestar, ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha anunciado que ejercitará "cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes".

A última hora de este viernes los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano y el cuerpo técnico exigieron a la presidencia del club condiciones de trabajo dignas en las instalaciones así como el cuidado de la afición, a través de un comunicado junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). EFE