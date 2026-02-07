95-106. Cacok lidera el triunfo de un sólido UCAM Murcia en Lugo

Lugo, 7 feb (EFE).- Un sólido UCAM Murcia logró este sábado un convincente triunfo en la pista del Río Breogán, donde el jamaicano Devontae Cacok, con 24 puntos y 32 créditos de valoración, firmó otro recital para mantener a los suyos en la pelea por la segunda plaza de la liga Endesa.

Pese al 6-0 de salida del Breogán, con Russell asumiendo todo el protagonismo en ataque -suyas fueron las tres primeras canastas del duelo-, UCAM Murcia no tardó en reaccionar. Sito Alonso pidió tiempo muerto cuando apenas habían transcurrido dos minutos, y la llamada al orden surgió efecto.

Su equipo subió notablemente su intensidad defensiva, y la segunda unidad también entró en escena. Forrest, Radebaugh y, sobre todo, Cacok dieron otro aire al equipo universitario, letal en las transiciones.

Dos triples consecutivos de Radebaugh dispararon la renta del UCAM hasta los once puntos (24-35). El Breogán no estaba cómodo, especialmente en la pintura. Luis Casimiro buscó resolver el problema jugando sin pívot, pero su rival continuó anotando con mucha facilidad.

El encuentro se jugaba a un ritmo altísimo, y eso favoreció al equipo de Sito Alonso, que tuvo que reservar a Kelan Martin por su tercera falta y perdió momentáneamente a Raieste por lesión en el inicio del tercer asalto.

Pese a ello, su equipo dominó con autoridad el duelo hasta que Francis Alonso redujo la desventaja a siete puntos. El técnico del UCAM pidió tiempo muerto (64-71, min.26). Forrest oxigenó a los suyos con un triple, antes de que Mavra fallase un contraataque para situar a los lucenses a tres puntos. Y el Breogán lo pagó. Un parcial 0-6 volvió a disparar al conjunto universitario (71-83).

Pero el Breogán nunca se rinde, y menos en el Pazo. Cinco puntos seguidos del croata Dominik Mavra alimentaron el sueño de la remontada, pese a que su compatriota Brankovic regaló tres tiros libres a Forrest, que falló el último.

Un triple de Aranitovic obligó a Sito Alonso a parar el choque porque la renta universitaria ya era solo de dos puntos (85-87) y todavía faltaban seis minutos. Y cuando el panorama más se había oscurecido para el UCAM, el estadounidense David DeJulius apagó el incendio con dos triples y una asistencia a Cacok que mataron definitivamente al Breogán (88-97).

Ficha técnica:

95.- Río Breogán (24+22+27+20): Cook (5), Russell (15), Arturs Kurucs (8), Andric (16) y Sakho (-) -cinco inicial-; Brankovic (20), Apic (2), Francis Alonso (8), Aranitovic (8), Mavra (13) y Erik Quintela (-).

106. UCAM Murcia Club Baloncesto (29+27+27+23): DeJulius (10), Ennis (12), Rieste (11), Toni Nakic (5) y Cate (10)- cinco inicial- Sant-Roos (7), Kelan Martin (-), Cacok (24), Michael Forrest (14) y Radebaugh (13)

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea y Andrés Fernández.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.269 espectadores. EFE

Dmg/asc

(FOTO)