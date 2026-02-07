82-84. El Surne Bilbao suma su sexta victoria seguida ante un exigente Casademont

Zaragoza, 7 feb (EFE).- El Surne Bilbao logró este sábado vencer un disputado encuentro en el pabellón Príncipe Felipe para rubricar su sexta victoria seguida en la Liga Endesa ante un Casademont Zaragoza que no se rindió hasta el último instante (82-84) y que bien pudo llevarse también el partido.

Los rojillos, que habían vencido el miércoles al Aliaga Petkimspor en un intrascendente duelo, al estar ya eliminados de la Copa Europea de la FIBA, llegaban con las buenas sensaciones que dejó en su estreno Isaiah Washington y con el posible regreso de Bojan Dubljevic, algo que finalmente se consumó.

Y el Surne Bilbao recalaba en el Príncipe Felipe como uno de los conjuntos más en forma de la Liga Endesa, con el objetivo de sumar fuera de casa el sexto triunfo seguido en el campeonato doméstico.

Pero el Casademont empezó con buenas sensaciones y una buena defensa, lo que le permitió abrir el marcador pasados casi 2 minutos con una canasta de Robinson que anticipaba el buen trabajo en la anotación del estadounidense.

El Surne, poco a poco, empezó a hacerse con los mandos del encuentro, con Hilliard, Jarowski y Normantas destacados, para terminar el primer cuarto seis puntos arriba (13-19).

En la reanudación, los visitantes mantuvieron esa dinámica y pasado minuto y medio ya habían ampliado su distancia a nueve puntos con un triple lejano de Hilliard, pero Santi Yusta replicó inmediatamente para fijar el 16-22.

En este segundo periodo, y a pesar de un arranque dubitativo, los locales lograron limar distancias liderados por Washington y un triple de Josh Richardson que puso, con más de 7 minutos todavía por delante, el 23-26 en el electrónico.

El Casademont fue a más y se mostró superior a su adversario, algo que les valió para voltear el marcador y adelantarse a los 17 minutos de partido con un gran triple de Joaquín Rodríguez (35-32).

Y con solo 3,6 segundos pendientes antes del descanso, Yusta consiguió desde los tiros libres que los aragoneses llegaran vencedores al descanso (39-38) en un partido de ida y vuelta que, por lo visto hasta el momento, podía llevarse cualquiera de los dos contendientes.

Con 16 de valoración y 11 puntos, Robinson estaba siendo la principal arma de Jesús Ramírez para plantar cara al Surne, que tenía a Hlinason (13 de valoración) y Hilliard (10 puntos) como estandartes.

De hecho, Hilliard fue el que volvió a adelantar a los vizcaínos desde el perímetro (43-45) a algo menos de tres minutos desde la reanudación, en un tercer periodo muy igualado que llegó 62-62 a su final.

Empate que reventó Frey con el último cuarto recién empezado gracias a un triple de muchos quilates, para poner en aviso a los jugadores de Ramírez de que el Surne iba a ir con verdadera convicción a por el encuentro.

Con el reto de frenar al conjunto bilbaíno en plena expansión y en bonus con más de seis minutos y medio por jugar, al Casademont cada vez se le ponía más cuesta arriba el duelo.

Pero los rojillos mantuvieron la fe y Miguel González volvió a poner la igualada (73-73), para aumentar el suspense en el pabellón zaragozano.

Con 2.24 minutos para la conclusión, Jaworski se encargó de silenciar el feudo zaragozano al conseguir un 3+1 que se transformó en un 75-79 que daba mucho aire al Surne para los instantes finales.

No obstante, el partido estaba loco y el Casademont se colocó a solo un punto en el último minuto (82-83) y Yusta tuvo la posibilidad de adelantar a los aragoneses a falta de 10 segundos, pero el aro repelió el balón y, con ello, quedó sentenciado el partido, que acabó con el definitivo 82-84.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

82 – Casademont Zaragoza: (13+26+23+20): DJ Stephens (0), Marco Spissu (5), Joaquín Rodríguez (13), Christ Koumadje (9), Devin Robinson (15) -cinco inicial- Yusta (11), Washington (15), González (4), Richardson (5), Dubljevic (5).

84 – Surne Bilbao: (19+19+24+22): Margiris Normantas (4), Harald Frey (12), Marrin Krampelj (2), Darrun Hilliard (21), Tryggvi Hlinason (15) -cinco inicial- Jaworski (14), Bagayoko (8), Petrasek (2), Pantzar (3), Font (3).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Sergio Manuel y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.140 espectadores. EFE

