48-7. Inglaterra sonroja a Gales, en Londres

Fernando Castán.

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Inglaterra mostró este sábado, en Londres, el abismo que existe entre su rugby y la que fuera una de sus grandes e históricas rivales, Gales, en el torneo más antiguo del mundo.

Los locales son, junto a Francia, los favoritos para llevarse la presente edición y esta tarde vapulearon sin piedad a sus vecinos con un 48-7. Y con el choque ya cerrado al descanso con 29-0.

Dominadora en la década de los 70 con jugadores que son leyenda de este deporte y marcaron a generaciones de aficionados, y vencedora del Seis Naciones no hace tanto, lo hizo en 2019 y 2021, hoy el XV del Dragón fue sobre el césped de Twickenham una sombra de lo que fue, sin opción alguna sobre el XV de la Rosa.

Ni el zaguero Rees-Zammit, que regresó a vestir de rojo tras intentar triunfa en la NFL, ni el nuevo seleccionador, Steve Tandy, dieron esperanzas de cara al futuro a sus seguidores. Gales ha ganado "la cuchara de madera", que se lleva la selección que pierde todos sus encuentros, en las dos últimas ediciones del Seis Naciones.

No habían pasado ni 10 minutos y los de la Rosa ya dominaban por 10-0 tras el ensayo de Arundell, transformado por Ford y un golpe de este mismo. Las dos expulsiones seguidas de los galeses Nicky Smith y del capitán, Lake, por repetir faltas en su línea de 22, no hicieron sino echar más tierra sobre la tumba visitante.

Con 13 jugadores y con Ford y Mitchell dirigiendo a los blancos a placer, Gales no pudo parar las marcas de Arundell, dos de nuevo, y un extraordinario Earl: 29-0 en el descanso.

La tendencia siguió siendo la misma -no podía ser de otra forma a la vista de los primeros 40 minutos- y Roebuck hizo el quinto ensayo para los seleccionados por Steve Borthwick, que empezó entonces a mover el banquillo.

Ya fuera por cierto relajo de los ingleses, los cambios en ambas escuadras o el orgullo de los rojos, éstos se sacudieron el dominio local. Itoje, recien entrado, vio como monsieur Brousset le mostraba la amarilla en el minuto 51, y Adams sumó el primer y único ensayo para Gales en el 54 (36-7), pasado entre palos por Edwards.

El controvertido Pollock, uno los jóvenes ingleses, protagonizó la sexta marca del XV de la Rosa. El polémico tercera local, que tan pronto manda callar a su grada como a la ajena, pisó fuera mientras se tiraba sobre la zona de marca rival, pero la acción de Plumtree sobre su cuello y cabeza al tratar de placarle hizo que el colegiado galo decretara ensayo de castigo y la expulsión de Plumtree. La cuarta de los visitantes a lo largo de 80 minutos.

Freeman, en el último minuto, selló la victoria de Inglaterra que no pierde en el Seis Naciones desde que lo hiciera en la primera jornada del torneo de 2025 frente a Irlanda ante una Gales que no gana en la capital del Reino Unidos desde 2012.

Los de Borthwick se sitúan tras esta primera jornada del Seis Naciones al frente de la tabla por delante de Francia, la otra favorita, por la mayor diferencia entre los puntos logrados y encajados.

Ficha técnica:

48. Inglaterra: Genge, Jamie George, Heyes, Coles, Chessum, Pepper, Underhill, Earl; Mitchell, George Ford; Arundell, Dingwall, Freeman, Roebuck y Stewart. También jugaron Rodd, Cowan-Dickie, Itoje, Curry, Pollock, Marcus Smith, Spencer y Davison.

.7. Gales: Nicky Smith, Lake, Griffin, Jenkins, Beard, Mann, MaCleod, Wainright; Tomos Williams, Dan Edwards; Josh Adams, Ben Thomas, Eddie James, Mee y Rees-Zammit. También jugaron Carre, Belcher, Grady,, Plumtree, Deaves, Tomas Francis, Carter y Hardy.

Árbitro: Pierre Brousset, de Francia. Mostró amarilla a los galeses Nicky Smith, en el 17; Lake, en el 18; Thomas, en el 64; Plumtree, min.68; y a los ingleses Itoje, en el 51; y Curry, en el 76.

Marcador: 3-0. min. 3: golpe de Ford. 10-0. min.8: ensayo de Arundell, que pasa Ford. 15-0, min. 19: Arundell. 22-0. min.24: ensayo de Earl, que pasa Ford. min.36: 29-0, min.35: ensayo de Arundell, que pasa Ford. 36-0, min. 45: ensayo de Roebuck, que pasa Ford. min.52: 36-7. min.52, ensayo de Josh Adams, que pasa Edwards. 43-7, min: 68: ensayo de castigo, que pasa Ford. 48 -7, min.80: ensayo de Freeman.

Incidencias: Primera jornada del Seis Naciones. Partido disputado en el estadio de Twickenham, en Londres. Lleno. EFE