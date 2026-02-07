32-29. Torrelavega comienza 2026 con victoria ante el Rebí BM Cuenca

Torrelavega, 7 feb (EFE).- El Bathco BM Torrelavega comienzo su 2026 con una victoria frente a Rebí BM Cuenca (32-29), en un encuentro que fue dominador de principio a fin, pero que a última hora casi se le complica por el gran tramo final de los visitantes.

El partido arrancó con un Rebí BM Cuenca que contaba sus apariciones en el área rival por goles gracias, sobre manera, a un Perbelini que con golpeos de media distancia batió sin problemas a Tercariol (3-4).

Además, en la faceta defensiva, en los primeros minutos, pese a no cortar los ataques torrelaveguenses, emergió la figura del guardameta Daniel Arguillas, el cual intervino de manera muy correcta en dos jugadas diferentes a disparos de Ángel Fernández y Jokin Aja.

Sin embargo, el cuadro de Jacobo Cuétara mejoró en ataque, gracias a que empezó a encontrar huecos por el carril central filtrando balones al pivote Jokin Aja que, pese a no anotar mucho, provocó dos penaltis que hizo al equipo local dar la vuelta al electrónico (6-5).

Tras llegar al ecuador de la primera parte, el Bathco BM Torrelavega consolidó su ventaja en el marcador e incluso llegó a colocarse con tres tantos de ventaja (10-7), aunque dos malos ataques y sus respectivos contragolpes, volvieron a ajustar el encuentro (10-9).

Los de Lidio Jiménez empezaron a fallar más de lo habitual en ataque y no conseguían frenar las embestidas locales en defensa, por lo que el equipo naranja se escapaba en el marcador con todavía cinco minutos de primera mitad por jugar (15-10). Poco más ocurrió hasta el término de los primeros treinta minutos (17-12).

La segunda parte arrancó muy parecida a como terminó la primera, y es que, los de Cuétara, partían con una ventaja muy favorable de cara a quedarse con los dos puntos de esta jornada (21-17).

Los visitantes, sin embargo, apretaron el acelerador ofensivo para tratar de llegar a la recta final con alguna posibilidad de llevarse algo positivo de su visita a Cantabria y consiguió ponerse a solo tres goles del Bathco BM Torrelavega (24-21).

Aunque, el entrenador local, que no le estaban gustando los últimos minutos de su equipo, solicitó un tiempo muerto para tratar de reestructurar a sus jugadores dentro de la cancha y, así, poder mantener o ampliar la ventaja (25-21).

La charla táctica de Jacobo Cuétara pareció surtir efecto entre los suyos y los cántabros volvieron a coger esa renta de cinco goles que, a falta de algo menos de trece minutos, se antojaba complicado revertir para el elenco conquense (26-21).

Aún así, a falta de cinco minutos por disputarse, el Rebí BM Cuenca volvió a ajustar el electrónico y con varios tantos consecutivos logró ponerse a tan solo dos goles de los locales, algo que volvió a hacer que Jacobo Cuétara solicitara un tiempo muerto (29-27).

Pese a muvho remar, el Rebí BM Cuenca acabó muriendo en la orilla, y el Bathco BM Torrelavega se lleva los dos puntos, que le hacen dormir este sábado en segunda posición.

Ficha técnica:

32 - Bathco BM Torrelavega (17+15): Carlos Calle (p), Leo Tercariol (p); Andrés Moyano (4), Marcio Silva (2), De Cos (-), Carlos Gómez (-), Junior Scott (1), Javi Muñoz (5p), Juanjo Fernández (-), Jakub Prokop (7), Borja Lombilla (-), Isidoro Martínez (6), Jokin Aja (3), Facundo Cangiani (-), Ángel Fernández (2) y Nicolai Colunga (2).

29 - Rebí BM Cuenca (12+17): Pedro Tonicher (p), Daniel Arguillas (p); Aldini (2), Vinicius de Castro (1), Nacho Pizarro (), Álvaro Martín (3), Antúnez (1), Rajmond Toth (3+3p), Pedro Matos (), Federico Pizarro (3), Perbelini (3), Juan Pedro Espinosa (4) y Tavares (5+1p).

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 5-5, 8-7, 10-9, 14-10, 17-12, (descanso); 20-16, 22-19, 25-21, 28-23, 29-27, x-x (final)

Árbitros: Roland Sánchez y José Carlos Friera. Excluyeron con dos minutos a los locales Marcio Silva, en dos ocasiones, y a los visitantes Tavares, en dos ocasiones, Aldini, en dos ocasiones, Pedro Matos y Antúnez. Además, mostraron cartulina roja al entrenador del Rebí BM Cuenca, Lidio Jiménez, al cual también le sacaron tarjeta azul.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Vicente Trueba ante unos 2.000 espectadores. EFE

ksm/og