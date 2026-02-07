Espana agencias

3-5. España reconquista Europa diez años después con un Antonio Pérez letal

Guardar

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala dirigida por Jesús Velasco recuperó el trono continental tras imponerse a Portugal (3-5) en una final memorable disputada en Liubliana, el mismo escenario y ante el mismo rival frente al que había perdido la corona en 2018, para ganar su octavo título.

Esta vez, la historia tuvo un protagonista claro: Antonio Pérez, jiennense colosal, autor de tres goles, una asistencia y un despliegue defensivo sobresaliente.

El encuentro arrancó a ritmo frenético. Portugal parecía llevar la iniciativa con una presión alta que dificultaba la salida de balón española, pero fue España la que golpeó primero.

Y lo hizo por partida doble. A los dos minutos, Antonio abrió el marcador tras un sensacional pase de tacón de Pablo Ramírez. Apenas sesenta segundos después, Raya culminó una acción colectiva con Cecilio que había nacido de un robo del propio ala cordobés.

El 0-2 no amilanó a Portugal, que volvió a demostrar su capacidad para agarrarse a los partidos. A los cinco minutos, Afonso recortó distancias tras aprovechar un balón suelto en el área, y poco después Góis firmó el empate al girarse con acierto en un saque de esquina y batir a Dídac.

Con el 2-2, los lusos ganaron confianza y lograron que España no se sintiera cómoda con el balón. El juego se desarrollaba más cerca de la portería española, pero la intensidad portuguesa tuvo castigo. A 42 segundos del descanso, Erick cometió la sexta falta y Antonio no perdonó desde los diez metros, devolviendo la ventaja a España antes del intermedio.

Tras la reanudación, España salió decidida a sentenciar. Generó ocasiones claras, pero la falta de acierto impidió abrir brecha: dos balones al palo, de Cortés y Cecilio, y un mano a mano que Bernardo Paçó le negó al cordobés mantuvieron con vida a Portugal.

Y los lusos aprovecharon la oportunidad. En el minuto 30, Pauleta igualó de nuevo el marcador tras robar en la presión.

Lejos de venirse abajo, España mostró personalidad de campeón. Volvió a insistir, volvió a encontrarse con el palo, pero cuando el partido entraba en su tramo decisivo apareció de nuevo Antonio, culminando una jugada de Cecilio para firmar el 3-4 a menos de cinco minutos del final. Con Portugal jugando de cinco y España resistiendo como una roca, Adolfo sentenció a puerta vacía tras otro poste —el cuarto— de Rivillos.

El 3-5 cerró un partido espectacular y certificó el regreso de España a lo más alto del fútbol sala europeo. Diez años después, el trono vuelve a ser suyo. Y lo hizo con la firma imborrable de Antonio Pérez, líder absoluto de una generación que recuperó la corona europea.

Ficha técnica:

3. Portugal: Bernardo Paçó, Tomás Pacó, Erick, Bruno Coelho y Pany Varela-cinco inicial-, André Coelho, Afonso, Góis, Kutchy, Lúcio Jr., Diogo Santos, Tiago Brito. Pauleta y Edú Sousa.

5. España: Dídac Plana, Antonio Pérez, Pablo Ramírez, Cortés y Mellado-cinco inicial-, Raya, Rivillos, Cecilio, Adolfo, Gordillo, Ricardo Mayor, Novoa y Adrián Rivera.

Árbitros: Dejan Veselič y Nicola Manzione. Eslovenia e Italia. Amonestaron a Rubén Gois (min.16), Cecilio (min.16), Erik (min.20), Rivillos (min.23) y Diogo Santos (min.40).

Goles: 0-1. Min.2. Antonio Pérez. 0-2. Min 3. Raya. 1-2. Min 5. Alfonso. 2-2. Min 7. Rubén Gois. 2-3. Min. 20. Antonio Pérez, de doble penalti. 3-3. Min 30. Pauleta. 3-4. Min 36. Antonio Pérez. 3-5. Min 40. Adolfo.

Incidencias: Final de la Eurocopa de Fútbol Sala celebrada en el Arena Stožice de Liubliana ante 8.126 espectadores, con mayoría de aficionados portugueses en las gradas. EFE

jmd/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un herido por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Infobae

Ibon Navarro: “Los jugadores que estaban sanos son los que han sacado el partido”

Infobae

95-106. Cacok lidera el triunfo de un sólido UCAM Murcia en Lugo

Infobae

Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11.089 desalojados

Infobae

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros