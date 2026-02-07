3-1. La Real mira a Europa ante un frágil Elche

San Sebastián, 07 feb (EFE).- La Real Sociedad, gracias a los tantos de Sucic, Oyarzabal y Óskarsson, se llevó los tres puntos ante el Elche (3-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputó este sábado en Anoeta.

El Elche arrancó mejor el partido, pero en el primer disparo de la Real, por mediación de Luka Sucic a pase de Guedes, la Real marcó el primero del partido (minuto 24). Por contra, a los pocos minutos el croata pidió el cambio por una lesión. En el 36, un error clamoroso de Neto en salida de balón lo aprovechó Mikel Oyarzabal para marcar el 2-0 a placer y a puerta vacía. Cuando el descanso parecía cerca, André da Silva aprovechó la prolongación de un saque largo de Iñaki Peña marcar de tiro cruzado (minuto 42).

En la segunda parte, Pablo Marín marcó el 3-1 en una brillante acción dentro del área, pero la jugada quedó invalidada tras revisión del VAR por fuera de juego (minuto 53). En el minuto 89, Orri Óskarsson sentenció el encuentro tras definir de maravilla ante Iñaki Peña y poner el definitivo 3-1 en el marcador. Segunda diana consecutiva para el islandés tras el que marcó entre semana, en Copa, en Vitoria. EFE

asr/og