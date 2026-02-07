Espana agencias

3-1. La Real mira a Europa ante un frágil Elche

Guardar

San Sebastián, 07 feb (EFE).- La Real Sociedad, gracias a los tantos de Sucic, Oyarzabal y Óskarsson, se llevó los tres puntos ante el Elche (3-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputó este sábado en Anoeta.

El Elche arrancó mejor el partido, pero en el primer disparo de la Real, por mediación de Luka Sucic a pase de Guedes, la Real marcó el primero del partido (minuto 24). Por contra, a los pocos minutos el croata pidió el cambio por una lesión. En el 36, un error clamoroso de Neto en salida de balón lo aprovechó Mikel Oyarzabal para marcar el 2-0 a placer y a puerta vacía. Cuando el descanso parecía cerca, André da Silva aprovechó la prolongación de un saque largo de Iñaki Peña marcar de tiro cruzado (minuto 42).

En la segunda parte, Pablo Marín marcó el 3-1 en una brillante acción dentro del área, pero la jugada quedó invalidada tras revisión del VAR por fuera de juego (minuto 53). En el minuto 89, Orri Óskarsson sentenció el encuentro tras definir de maravilla ante Iñaki Peña y poner el definitivo 3-1 en el marcador. Segunda diana consecutiva para el islandés tras el que marcó entre semana, en Copa, en Vitoria. EFE

asr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Antonio Pérez: "La verdad es que soñaba sólo con ser campeón de Europa"

Infobae

82-84. El Surne Bilbao suma su sexta victoria seguida ante un exigente Casademont

Infobae

Los momentos del día olímpico: las primeras medallas y el debut de Ilia Malinin

Infobae

0-1. Frenazo de Endrick: expulsión y sequía ante el Nantes

Infobae

Jesús Velasco: "Ganar el título europeo a Portugal nos hace más grandes"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros