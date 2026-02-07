22-27. El Valladolid tumba al Logroño y espera rival en la final de la Copa de España

Telde (Gran Canaria), 7 feb (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid cumplió este sábado su primer objetivo y accedió a la final de la Copa de España de balonmano, donde tendrá como rival a Barça o Irudek Bidasoa Irún, tras doblegar por 22-27 a un combativo Dicorpebal Logroño La Rioja.

El encuentro entre riojanos y vallisoletanos comenzó trabado, con numerosas imprecisiones e incluso con susto de Lucas Ribeiro tras recibir un golpe en el rostro, una concatenación de factores que dejó el marcador de los primeros cinco minutos en un raquítico 1-1. Mérito también de Juan Manuel Bar, que frenó las intentonas de un Valladolid que entró mejor a la pista.

Con superioridad numérica, los muchachos de David Pisonero dieron primero y cogieron una exigua ventaja (3-4) que trataron de defender con uñas y dientes, si bien Dicorpebal Logroño La Rioja encontró los resquicios necesarios para explotar sus salidas en transición y salir de la barrena ofensiva.

Recoletas Atlético Valladolid también descorchó el tarro de los goles y se inició un golpe a golpe del que salieron victoriosos los logroñeses que, a pesar de varias exclusiones, pusieron tierra de por medio hasta el 13-8 tras enlazar varios contraataques con Álvaro Martínez de estilete ofensivo (minuto 25). Un gol de falta de Gustavo Oliveira con el tiempo cumplido mandó a ambos clubes a vestuarios (15-10).

En una muestra de ambición y garra, los de Pisonero reaccionaron y levantaron cinco goles de desventaja e infligieron un parcial de 2-9 en los doce primeros minutos de la segunda mitad con un desatado Jorge Serrano, lo que provocó el tiempo muerto de un enfadado Miguel Ángel Velasco, que pidió a sus jugadores que se centraran y se ciñeran al plan de juego, completamente opacado por Recoletas Atlético Valladolid (17-19).

Recibido el mensaje de su entrenador, el Logroño La Rioja dio un paso adelante en intensidad y comenzó a hundir a los castellanoleoneses, aunque emergió la figura de César Pérez en la portería para frenar los intentos de remontadas de los segundos clasificados de la Liga Asobal y dar tiempo a su equipo para volver a estirar el marcador (19-22).

El Recoletas Atlético Valladolid no dio más margen a la sorpresa y puso la directa hacia la final de la Copa de España de balonmano tras contener al Dicorpebal Logroño La Rioja, sentenciar y celebrar el primer paso dado (22-27) en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).

Ficha técnica:

22 – Dicorpebal Logroño La Rioja (15+7): Xoan Ledo (ps. - 1), Luis Juárez (1), Francisco Lombardi (-), Álvaro Preciado (2), Oriol Zarzuela (-), Unai Galván (-), Eugen Josip Zaja (-), Aitor García (-), Marco Cancio (p.), Álvaro Martínez (6), Miguel Martínez (3), Jon Sastre (-), Nemanja Peštic (3), Andrej Pergel (2), David Cadarso (4) y Iván Popovic (-).

Entrenador: Miguel Ángel Velasco

27 – Recoletas Atlético Valladolid (10+17): Gustavo Oliveira (3), Martín Karapalevski (1), Mahmoud Abdel Azize (2), César Pérez (ps.) Tao Gey-Emparan (2), Álex Díaz (-), Jorge Serrano (8), Rares Fodorean (1), Miguel Camino de la Cal (1), Pablo Herrero (2), Stjepan Jozinovic (3), Lucas Ribeiro (1), José de Toledo (2), Nicolás Giráldez (ps.), Juan Manuel Bar (p.) y Guilherme de Carvalho (1).

Entrenador: David Pisonero.

Marcador: 1-1, 3-4, 7-6, 11-8, 13-8, 15-10 (descanso); 16-13, 17-17, 18-19, 19-22, 21-24 y 22-27 (final)

Árbitros: Miguel Soria y Ernesto Ruiz.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera semifinal de la Copa de España de balonmano, disputado en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria). EFE

