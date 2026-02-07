Espana agencias

2-3. Igor Thiago va a por Haaland

Londres, 7 feb (EFE).- El brasileño Igor Thiago consiguió su gol número 17 en esta Premier League en la victoria por 2-3 contra el Newcastle United y ya está a solo tres tantos de Erling Haaland en la lucha por el pichichi.

El atacante brasileño, una de las grandes revelaciones de la temporada, hizo el 1-2 desde el punto de penalti después de que el Newcastle se adelantara por medio de un cabeazazo de Sven Botman y el Brentford respondiera con otro tanto de cabeza de Vitaly Janelt.

Igor Thiago anotó desde los once metros un penalti que había cometido Jacob Murphy al tapar un disparo que iba a gol con la mano dentro del área.

No falló el brasileño para hacer su gol número 17 en la categoría, rompiendo una racha de tres encuentros sin ver puerta y estrechando el cerco con Haaland. Igor Thiago, que se consolida como el segundo mejor artillero de la Premier, ya tiene cinco goles de distancia respecto a Antoine Semenyo, que ha repartido sus tantos entre el Bournemouth y el City.

A partir del 1-2, el Newcastle empató de forma momentánea con un tanto de Bruno Guimaraes de penalti, pero fueron los 'Bees' los que se llevaron el triunfo con una volea de Dango Ouattara ante la que pudo hacer mucho más Nick Pope.

La derrota complica la existencia a Eddie Howe, que si ya llegaba discutido a este partido ahora lo estará más tras perder en casa y quedarse duodécimo con 33 unidades, a diez de los puestos de la Liga Europa.

El Brentford, por su parte, escala hasta la séptima plaza con 39 unidades, las mismas que el Liverpool que juega este domingo contra el Manchester City. EFE

