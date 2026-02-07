127-113. Los Nets de Jordi Fernández apelan al banquillo y cortan su mala racha

San Francisco (EE.UU.), 7 feb (EFE).- Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández se impusieron este sábado por 127-113 a los Washington Wizards con 56 puntos aportados por su banquillo y cortaron su racha de tres derrotas consecutivas en la NBA.

Michael Porter Jr fue el líder anotador de Brooklyn con 23 puntos, pero una ayuda clave llegó desde el banquillo, en el que tres jugadores acabaron con dobles dígitos.

Day'Ron Sharpe metió 19 puntos, Danny Wolf firmó 16 y Ben Saraf sumó diez para Brooklyn que igualó a los Wizards en la penúltima plaza del Este con un balance de 14 victorias y 37 derrotas.

Washington, una de las franquicias más activas en los últimos días del mercado de fichajes, no pudo contar con sus nuevas incorporaciones, Anthony Davis, Trae Young ni D'Angelo Russell.

Davis, que llegó procedente de los Dallas Mavericks, sigue conviviendo con problemas en una mano y podría no volver a competir en esta temporada.

El máximo anotador de los Wizards fue Will Riley, con 27 puntos. EFE