1-2: La Real B rompe su racha negativa y volver a poner en un aprieto al FC Andorra

Andorra La Vella, 7 feb (EFE).- La Real Sociedad B rompe su racha negativa de seis jornadas consecutivas sin ganar y aprieta la zona baja de la clasificación después de vencer por 1-2 a un FC Andorra que suma cinco puntos de los últimos 18 en juego y vé como los donostiarras se acercan a un punto.

La puesta en escena del FC Andorra no fue nada buena. Sin ritmo y ligeramente dormido aunque la importancia del partido era grande. En el minuto 10, una pérdida de Álvaro Martín en el medio del campo la aprovechó Ibai Aguirre para asistir, con un buen pase en profundidad, a Gorka Gorosabel y esté no perdonó delante de 'Yaako' que llegó a tocar el balón con los pies.

Si la puesta en escena de los de Carles Manso, cabeza visible de un equipo técnico liderado por Gerard Piqué, no fue buena, la reacción al 0-1 si lo fue. Y en el minuto 16, Álvaro Martín envió hacía Jastin García y el extremo cedido por el Girona batió a Arana con un chute raso a Arana.

Una ocasión para cada equipo y dos goles.

A partir del 1-1, el FC Andorra se empezó a sentir mejor en el terreno de juego. En el minuto 25, una pérdida de Ibai Aguirre delante de Álvaro Martín, le entregó el balón el madrileño a 'Lauti' De León, pero el uruguayo remató raso y basante centrado y Arana rechazó con los pies.

Cuatro minutos después, Yeray Cabanzón, el mejor jugador del FC Andorra, estuvo a punto de avanzar a los del Principado, pero su chute lejano desde fuera el área fregó el travesaño.

Un error estuvo a punto de condenar, nuevamente, al FC Andorra. Una pérdida de Efe Akman en la salida del balón dejó sólo a Lander Astiazarán, pero el extremo de la Real Sociedad B no llegó a rematar ya que 'Yaako' lo evitó atento y rápido.

En la reanudación y nada más empezar Yeray Cabanzón estuvo a punto de marcar del gol olímpico, pero Arana lo evitó enviando a córner.

La respuesta de la Real Sociedad B llegó en el minuto 55 cuando Lander Astiazarán se quedó totalmente sólo delante de 'Yaako' y incomprensiblemente envió por encima del larguero bastante desviado.

Los de Carles Manso volvieron a perdonar en el minuto 63. Yeray Cabanzón envió un pase largo hacía 'Lauti' De León y el uruguayo sólo delante de Arana envió su picadita al exterior de la red.

En la jugada siguiente, Marc Domènech envió un balón largo a Yeray Cabanzón, pero el cántabro con un remate cruzada y flojo se encontró con la parada fácil de Arana. Y en el minuto 68, Jastin García envió un chute raso ajustado al palo a fuera.

Y tanto perdonar, la Real Sociedad B lo supo aprovechar y Gorka Carrera batió a 'Yaako', que no estuvo nada fino, para situar el 1-2 en el minuto 76.

El FC Andorra no reaccionó y solo 5 de los últimos 18 puntos en juego. La Real Sociedad B coge oxígeno.

Ficha técnica:

1 - FC Andorra: 'Yaako'; Carrique, Edgar González, Sergio Molina, Álex Calvo (Martí Vilà, m.55); Efe Akman (Min-su, m. 79), Dani Villahermosa (Théo Le Normand, m. 68), Álvaro Martín (Marc Domènech, m. 55); Yeray Cabanzón, Jastin García y 'Lauti' De León (Marc Cardona, m. 68).

2 - Real Sociedad B: Arana; Dadie (Jon Garro, m,. 72), Beitia, Kita, Jon Balda; 'Tomy' Carbonell, Aguirre (Oleaga, m. 79); Astiazarán (Mariezkurrena, m.59), Gorka Gorosabel (Eceizabarrena, m. 79); Carrera y Marchal (Adjabeng, m.59).

Goles: 0-1: M.10 Gorka Gorosabel; 1-1: M. 16 Jastin García y 1-2: M. 76 Carrera.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (comité andaluz). Amonestó a Yeray Cabanzón (m.49), Álvaro Martín (m. 52), Efe Akman (m. 73) y Martí Vilà (m. 86) del FC Andorra; y a Beitia (m.2), Dadie (m. 42), Aguirre (m. 48), Jon Balda (m. 85) y 'Tomy' Carbonell (m. 89) de la Real Sociedad B.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 1.542 espectadores. EFE

