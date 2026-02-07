1-1. Protagonismo absoluto de El Yamiq en el empate de Zaragoza y Eibar

Zaragoza, 7 feb (EFE).- El Real Zaragoza y el Eibar empataron 1-1 este sábado en un encuentro de LaLiga Hypermotion marcado por las acciones Jawad el Yamiq, que en su regreso como blanquillo pasó del cielo al infierno al marcar el gol que puso por delante a los locales, transformó en propia puerta el que empató el duelo y acabó expulsado en los minutos finales.

El técnico blanquillo, Rubén Sellés, aplicó una verdadera revolución en el once, forzado por las nueve bajas que acumula el conjunto aragonés, aunque también propiciado por las nuevas caras que llegaron en el mercado invernal, entre ellas, el central marroquí.

Enfrente estaba un Eibar que recalaba en el Ibercaja Estadio buscando su tercera victoria seguida al haber vencido en su feudo al Sporting de Gijón y al Almeria en las dos anteriores jornadas.

A pesar del reto, el Zaragoza salió enchufado, con ganas de dominar el partido, y ya en los primeros compases los de Sellés tomaron las riendas del encuentro, con el Eibar más conservador y atento a los espacios para acercarse a la meta de Rubén Andrada.

Y, de hecho, la primera ocasión de peligro real fue de la escuadra vasca, un remate de cabeza desde muy cerca de Martón en el minuto 18 que obligó al portero argentino a hacer una gran parada, después de que Aguirregabiria y Saidu se durmieran en los laureles en las labores de vigilancia.

A pesar del susto, los blanquillos seguían dominando y en el minuto 24, Nikola Cumic, que estaba teniendo un buen debut, obligó a la defensa a trabajar, para instantes después logar un córner que fue la antesala del 1-0.

Porque el Zaragoza estaba empezando a hacer verdaderos méritos para ponerse por delante y así acabó sucediendo en el minuto 26, cuando El Yamiq se estrenó en su regreso a orillas del Ebro al conectar con un potente cabezazo el saque de esquina botado por otro de los nuevos, Rober González.

Y seis minutos después, en el 32, Francho tuvo el 2-0 en sus botas, pero su disparo lo despejó con facilidad el meta del Eibar, después de que Cuenca le sirviera un pase perfecto para fusilar desde el centro del área.

Los visitantes espabilaron en los últimos compases de la primera mitad e hicieron sufrir a la zaga blanquilla, especialmente a Saidu, aunque no supieron convertir y el partido llegó al descanso con el Zaragoza por delante en el marcador de manera justa.

En el segundo tiempo, el técnico del Eibar, Beñat San José, solo introdujo un cambio, Olaetxea por Aleix Garrido, y Sellés mantuvo el mismo once, por lo que el partido se reanudó con sensaciones similares a las vistas en la primera parte.

Y, a pesar de que el Zaragoza casi vuelve a rubricar el 2-0 tras un disparo de Cuenca que golpeó en el poste en el 55, fue el Eibar el que empató el partido un minuto más tarde tras una desafortunada acción de El Yamiq, cuyo rechace a un pase raso lateral de Cubero acabó dentro de la portería.

A partir del gol, el partido pasó a convertirse en un intercambio de golpes entre los dos equipos, que no lograban, a pesar de sus intentos, acabar con el 1-1.

Una de las ocasiones más claras fue la que disfrutó Mario Soberón en el minuto 79, al enganchar en el área un balón rechazado que debería haber acabado en el fondo de las redes, pero que envió a córner la defensa.

Sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponerse, el partido se fue calentando y El Yamiq vio la expulsión en un tiempo de descuento de alta tensión, tras un encontronazo con Aleix Garrido.

Finalmente, el 1-1 se convirtió en definitivo en un duelo que tuvo como protagonista, para bien y para mal, a El Yamiq, que perpetúa al Zaragoza en los puestos del fondo de la tabla y que permite al Eibar sumar su cuarta jornada sin perder.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

1 – Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Saidu (Radovanovic, min. 86), El Yamiq, Larios; Tachi, Mawuli (Akouokou, min. 63), Francho, Cumic (Moyano, min. 50), Rober (Soberón, min. 63); Cuenca (Agada, min. 63).

1 – SD Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolascoain, Marco Moreno, Arbilla; Olaetxea (Alex Garrido, min. 46), Sergio Álvarez, Guruzeta (Magunazelaia, min. 86), Adu Ares (Álvaro, min. 80), Mada (Javier Martínez, min. 66); Martón (Bautista, min. 66).

Goles: 1-0. M.26: El Yamiq; 1-1. M.55: El Yamiq (p.p).

Árbitro: Luis Bestard (comité balear). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m. 67) y roja a El Yamiq del Real Zaragoza (m. 93) y amarilla a Nolaskoain (m. 59), Mada (m. 61), Ares (m.70) y Aleix Garrido (m. 93) del Eibar.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 13.018 espectadores. EFE