1-1. El derbi entre Racing de Ferrol y Lugo se queda en tablas

Ferrol, 7 feb (EFE).- Racing de Ferrol y CD Lugo han firmado este sábado un empate (1-1) en el derbi gallego de Primera Federación, un duelo marcado por el mal tiempo y en el que se adelantó el cuadro verde, más insistente de cara al gol en varios tramos del encuentro.

Con uno de los últimos refuerzos locales, Fabio, como titular y la referencia naval al ataque, Álvaro Giménez, fuera de la citación por molestias, el partido arrancó condicionado por la lluvia que azotó a la ciudad desde primera hora de la tarde, pero con un cuadro anfitrión asomado con ímpetu a la vertiente ofensiva por más que el terreno estuviese rápido.

Pascu y Antón Escobar lideraron las primeras oportunidades ante un rival con criterio y con dificultades para imponer su juego cerca de la meta de los ferrolanos, mucho más descarados que en jornadas anteriores.

Guillermo Fernández Romo planteó un once local con matices y con una línea defensiva versátil, con Edgar Pujol entregado a frenar por el costado las internadas de los de Yago Iglesias, más imprecisos en los compases iniciales, en los que el partido se detuvo varios minutos por lesión de uno de los integrantes del grupo arbitral.

La resistencia lucense fue a más en el centro del campo desde el ecuador del primer período, un reto al que respondió con solvencia defensiva el Racing de Ferrol, ya algo más errático en los últimos metros ante un rival que no aportó mucho más que un lanzamiento desviado de Caballo.

En una primera parte que se hizo larga, los visitantes rozaron el 0-1 en el 27, con un balón de Unzueta que marchó fuera tras un desajuste ante la puerta de Miquel Parera, una acción que, en todo caso, espoleó a los de la ciudad de la muralla, aunque no amilanó a los de A Malata, que acariciaron el gol en el 30 con un remate de Antón Escobar.

Tras precipitarse el primer cambio del CD Lugo por problemas físicos de Caballo, un repunte en la agilidad verde llevó a un 1-0 anulado, en el 36, frente a un oponente que rozó en el 40 un tanto que evitó, con una intervención salvadora, el guardameta racinguista, pero brilló el empate sin goles al descanso.

Recién iniciada la segunda mitad, en el 47 y como colofón a un saque de esquina previo, un disparo rotundo de Raúl Dacosta fulminó a Marc y elevó, al fin, el 1-0, renta que pasó a defender con uñas y dientes un Racing de Ferrol volcado al ataque.

Se recompusieron los visitantes tras ese golpe, pero el despliegue naval difuminó su rendimiento, limitado a acciones más puntuales frente al empuje local, plasmado en el balón desviado de Álvaro Juan en el 56, que pudo convertirse en el segundo de la tarde.

El CD Lugo puso toda la carne en el asador, pero no sacó partido a sus opciones, ni a balón parado ni desde el centro, mientras que Fernández Romo agitó su once y dio entrada a Concha y el portugués Tavares, contratación de la última semana de mercado, al tiempo que Iglesias incorporó a Lago y Samanes.

Recién realizados los cambios, y sin margen de maniobra para Miquel Parera, un balón imparable desde lejos brindó el empate, un 1-1 con la rúbrica de Álex Balboa, que aprovechó una acción errónea de Álvaro Ramón.

Plantó cara el Racing de Ferrol, un resurgir verde plasmado en un tramo de asedio a la meta de Marc, que repelió un buen disparo de Fabio, destacado entre los refuerzos invernales, en el 72, pero ni los esfuerzos se sustanciaron en oportunidades definidas ni el marcador pasó del 1-1 en el derbi gallego de Primera Federación.

Ficha técnica:

1 - Racing de Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Fabio (Azkune en el 88), Ander Gorostidi; Álvaro Juan (Azael en el 73), Pascu (Jairo en el 88), Raúl Dacosta (Tavares en el 63); Antón Escobar (David Concha en el 63).

1 - CD Lugo: Marc; Yago Rodríguez, Amo, Garriz, Caballo (Haro en el 33); Álex Balboa, Neco Celorio (Samanes en el 63), Perera; Álex Gallar (Teofilovic en el 88), Pastrana (Lago en el 63); Unzueta (Santos en el 88).

Goles: 1-0, m.47: Raúl Dacosta; 1-1, m.67: Álex Balboa.

Árbitro: José Alberto Pardeiro (Cantabria), que mostró tarjeta amarilla a los visitantes Perera en el minuto 6 y Haro en el 79 y a los locales Raúl Dacosta en el quinto de añadido del primer tiempo y Ander Gorostidi en el 90.

Incidencias: A Malata, 4.799 espectadores. EFE

