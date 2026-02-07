1-0. Lewandowski adelanta al Barça al descanso

Barcelona, 7 feb (EFE).- Un gol de Robert Lewandowski en el minuto 29 adelanta en el marcador al Barcelona al descanso del partido de LaLiga EA Sports que enfrenta este sábado al conjunto azulgrana y al Mallorca en el Spotify Camp Nou.

El polaco cazó un balón suelto en el área, tras un rechace de David López a disparo de Marcus Rashford, sentó a Valjent con un recorte y batió a Leo Román. También pudieron marcar Rashford, en dos disparos que rozaron el palo y una falta directa que paró el arquero, y Lamine Yamal, en un remate en boca de gol que se marchó fuera.

Antes del tanto, el Mallorca, bien plantado, dificultó el juego del Barça, lento en la circulación, y generó peligro al contraataque con el exazulgrana Jan Virgili. EFE