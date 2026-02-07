Espana agencias

0-2. El West Ham sigue mejorando con Paco Jémez

Londres, 7 feb (EFE).- El West Ham United consiguió la tercera victoria en los cuatro partidos que ha estado Paco Jémez en el banquillo al derrotar al Burnley (0-2) y se pone a tres puntos de la salvación.

Los 'Hammers', que hace nada estaban hundidos, han ganado tres de los últimos cuatro encuentros y solo han perdido contra el Chelsea en el último minuto, desde que Jémez llegó como asistente de Nuno Espirito Santo.

Contra el Burnley, en un partido con dos de los equipos involucrados en el descenso, los londinenses resolvieron el encuentro en la primera mitad con los tantos de Crysencio Summerville y el Taty Castellanos.

Summerville aprovechó una gran arrancada de Matheus Nunes para definir picando la pelota ante la salida del portero, mientras que Castellanos cabeceó picado un gran centro de El Hadji Malick Diouf.

Con el triunfo, el West Ham sigue en descenso una jornada más, pero solo tres puntos le separan ya del Nottingham Forest, que cayó este viernes contra el Leeds United. El Burnley, sin embargo, se queda con quince unidades, a once de la salvación y parece encaminado a volver al Championship (Segunda división inglesa). EFE

EFE

