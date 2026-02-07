Espana agencias

0-0. Ander Cantero sostiene al Burgos en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 7 feb (EFE).- La UD Las Palmas y el Burgos CF empataron sin goles en el Estadio de Gran Canaria, en gran medida gracias a la destacada actuación del guardameta visitante Ander Cantero, quien evitó con casi media docena de paradas que el equipo amarillo se pusiera por delante en el marcador.

En un choque dominado en su mayor parte por el conjunto grancanario, aunque fue de más a menos, la polémica llegó en la última jugada del mismo, tras un empujón de Mika Mármol a Víctor Mollejo que el árbitro y el VAR no consideraron suficiente para castigarlo como penalti.

Las Palmas tardó mucho en carburar, pero cuando lo hizo comenzó a acumular ocasiones, al mismo tiempo que empezaba a brillar Cantero.

El guardameta navarro se alió primero con el poste en un remate cercano de Manu Fuster, en el minuto 26, y después Pejiño cruzó la pelota muy desviada.

Dos minutos después, y tras un córner desde la derecha, Sergio Barcia cabeceó un balón que Cantero rechazó con otra gran estirada, y en la continuación de la acción, atrapó sobre la línea de meta, en dos tiempos, otro intento de Enrique Clemente, mejorando incluso la parada anterior.

El recital del portero del Burgos continuó al comienzo del segundo tiempo, sacando la pierna derecha para rechazar un remate a contrapié de Sergio Barcia tras un saque de esquina, y en la misma jugada, Grego Sierra evitó con la cabeza un testarazo de Jesé que también buscaba la red.

En la siguiente clara ocasión local, en el minuto 55, fue Sergio González quien enmendó un error inicial y acabó salvando un pase de Pejiño hacia Ale García.

Después de esa oportunidad, Las Palmas empezó a caerse en el partido, y los cambios tampoco mejoraron su juego, reprobado incluso por su público.

El Burgos esperó su momento, comenzó a oler sangre y tuvo su primera gran ocasión en el minuto 68 con un remate de David González al lateral de la red, tras una gran maniobra de Fer Niño en la línea de fondo.

Con el equipo grancanario totalmente atascado, sin ideas, Enrique Clemente lo intentó con uno de sus habituales zurdazos desde fuera del área al que también respondió Cantero en el minuto 77.

Y para culminar su inspirada tarde, el portero pamplonica salvó con otra enorme intervención un duro disparo del japonés Miyashiro en el tiempo de prolongación.

No fue la última jugada, ya que el partido acabó con un balón largo hacia Víctor Mollejo, quien tras ganar la disputa en el área, cayó derribado por un empujón de Mika Mármol, una acción por la que todo el Burgos reclamó un penalti que no fue concedido.

- Ficha técnica:

0. Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci (Kirian, min. 62), Loiodice; Manu Fuster (Miyashiro, min. 81), Ale García (Benedetti, min. 81), Pejiño (Pedrola, min. 67); y Jesé (Iker Bravo, min. 62).

0. Burgos: Cantero; Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Brais Martínez (Del Cerro, min. 89); Morante (Marcelo Expósito, min. 81), Atienza; David González, Curro (Galdames, min. 89), Íñigo Córdoba (Appin, min. 89); y Fer Niño (Mollejo, min. 81).

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité de la Región de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Jesé (min. 19), Amatucci (49), Marvin Park (62), Sergio Barcia (80) y Pedrola (94), así como a los visitantes Atienza (39), Íñigo Córdoba (45) y Lizancos (88). Expulsó con tarjeta roja directa a José Manuel Gil, segundo entrenador del Burgos.

Incidencias: partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 16.778 espectadores (51,8 por ciento del aforo). Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel Aguiar Domínguez, exconsejero de la UD Las Palmas, y de Ceferino Rodríguez, padre del directivo local Juanito Rodríguez. El jugador de la UD Las Palmas Marvin Park recibió una camiseta conmemorativa al cumplir 100 partidos con el equipo amarillo. EFE

rg/asc

