Espana agencias

Wall Street abre con alzas de casi un 1 % tras recuperación parcial de tecnológicas

Guardar

Nueva York, 6 feb (EFECOM).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,21 % después de que se recuperara, en parte, el sector tecnológico tras varios días a la baja.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 592 puntos, hasta los 49.501 enteros; el selectivo S&P 500 crecía un 0,95 %, hasta los 6.863 puntos; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,84 %, hasta los 22.728.

Estos dos últimos, en especial el Nasdaq, acumulaban días de pérdidas por la venta de acciones relacionadas con la inteligencia artificial después de que Anthropic presentara un nuevo software jurídico que alteró la forma en la que los inversores entienden la velocidad a la que se puede desarrollar esta tecnología y quién será afectado.

Los títulos de Nvidia aumentaban un 3,14 %, y los de Microsoft un 1,27 %.

Las acciones de Amazon, sin embargo, se desmarcaron de la tendencia general del mercado y empezaron la jornada en rojo después de presentar, al cierre de la bolsa del jueves, un aumento del beneficio pero, a su vez, un pronóstico de gasto de 200.000 millones de dólares para financiar las inversiones en inteligencia artificial.

A la apertura, el gigante del comercio electrónico perdía un 9,51 %. En las operaciones postmercado de anoche ya cayó un porcentaje similar.

Meta Platforms y Alphabet, la matriz de Google, también arrancaron en rojo tras perder un 1,50 y un 1,48 %, respectivamente.

Apple, por su parte, subía un 1,14 % y Oracle un 4,44 %.

La red social Reddit, que también presentó una cuentas por encima de las expectativas de Wall Street, subió un 1,28 %.

Tras varios días registrando importantes caídas, el Bitcoin consiguió estabilizarse, al menos en las primeras horas de mercado bursátil, y se situó en los 68.235 dólares, tras ganar más de un 7 %.

Los metales siguen con su particular camino de subidas y bajadas. El oro subía un 12,61 %, hasta los 56,43 dólares la onza, y la plata caía un 3,02 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril

Infobae

La empresa finlandesa de defensa Patria tuvo resultados récord en 2025 por la amenaza rusa

Infobae

El Gobierno retoma el próximo lunes las negociaciones para abordar la incapacidad temporal

Infobae

Acerinox y ArcelorMittal suben el 4,5 % ante plan de la CE para proteger siderúrgicas

Infobae

Hacienda se hará con el 46 % del bote de 2,7 millones de 'Pasapalabra', según los técnicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tener los neumáticos con la

Tener los neumáticos con la presión baja puede tener graves consecuencias para tu bolsillo: así es como debes ajustarlos y cada cuánto tiempo debes revisarlo

Las fechas clave para negociar el próximo gobierno de Aragón tras el 8F: pactos posibles en un parlamento muy fragmentado

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados