Wall Street abre con alzas de casi un 1 % tras recuperación parcial de tecnológicas

Nueva York, 6 feb (EFECOM).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,21 % después de que se recuperara, en parte, el sector tecnológico tras varios días a la baja.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 592 puntos, hasta los 49.501 enteros; el selectivo S&P 500 crecía un 0,95 %, hasta los 6.863 puntos; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,84 %, hasta los 22.728.

Estos dos últimos, en especial el Nasdaq, acumulaban días de pérdidas por la venta de acciones relacionadas con la inteligencia artificial después de que Anthropic presentara un nuevo software jurídico que alteró la forma en la que los inversores entienden la velocidad a la que se puede desarrollar esta tecnología y quién será afectado.

Los títulos de Nvidia aumentaban un 3,14 %, y los de Microsoft un 1,27 %.

Las acciones de Amazon, sin embargo, se desmarcaron de la tendencia general del mercado y empezaron la jornada en rojo después de presentar, al cierre de la bolsa del jueves, un aumento del beneficio pero, a su vez, un pronóstico de gasto de 200.000 millones de dólares para financiar las inversiones en inteligencia artificial.

A la apertura, el gigante del comercio electrónico perdía un 9,51 %. En las operaciones postmercado de anoche ya cayó un porcentaje similar.

Meta Platforms y Alphabet, la matriz de Google, también arrancaron en rojo tras perder un 1,50 y un 1,48 %, respectivamente.

Apple, por su parte, subía un 1,14 % y Oracle un 4,44 %.

La red social Reddit, que también presentó una cuentas por encima de las expectativas de Wall Street, subió un 1,28 %.

Tras varios días registrando importantes caídas, el Bitcoin consiguió estabilizarse, al menos en las primeras horas de mercado bursátil, y se situó en los 68.235 dólares, tras ganar más de un 7 %.

Los metales siguen con su particular camino de subidas y bajadas. El oro subía un 12,61 %, hasta los 56,43 dólares la onza, y la plata caía un 3,02 %.