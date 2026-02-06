Vox: Ceuta ya "sufre" consecuencias del efecto llamada de la regularización de migrantes

Ceuta, 6 feb (EFE).- Vox de Ceuta ha asegurado este viernes que la ciudad autónoma ya está "sufriendo" el 'efecto llamada' tras el anuncio de regularización masiva de inmigrantes con los intentos de entrada de personas tanto a nado como a través del vallado fronterizo.

En un comunicado, Vox ha sostenido que "una vez más" las políticas de 'efecto llamada' del PSOE "están poniendo en jaque" la frontera de Ceuta, tras el repunte en el número de entradas de inmigrantes en los últimos días.

Ha agregado que "solo hay que echar un vistazo a los números para constatar el problema: 180 entradas en 72 horas y un incremento del 378 % de las llegadas a Ceuta solo en el mes de enero".

Vox tiene claro que el anuncio de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, junto a los temporales, han provocado que muchos marroquíes intenten llegar a la desesperada a la ciudad tratando de pasar desapercibidos por el mal tiempo.

"No quieren quedarse atrás y buscan conseguir ser regularizados en España, pero la consecuencia son el colapso de los servicios de atención y muertes en el mar", ha condenado.

Según Vox, no solo el PSOE es responsable de esta situación, sino también al Gobierno del PP en Ceuta. "Llevan años contribuyendo al efecto llamada, lanzando el mensaje de que todo el que entre en la ciudad será trasladado a la península".

Ante esta situación, ha exigido que se implemente una política migratoria "firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral y suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales". EFE